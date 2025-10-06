منتخب إنجلترا يعلن استبعاد ريس جيمس.. وانضمام مدافع سيتي بدلا منه

أعلن المنتخب الإنجليزي غياب ريس جيمس مدافع تشيلسي عن مباراتي ويلز ولاتفيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويلعب منتخب إنجلترا ضد ويلز وديا الخميس المقبل، ثم يواجه نظيره اللاتفي يوم الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم 2026.

وأوضح المنتخب الإنجليزي أن ريس جيمس سيغيب عن المباراتين بسبب الإصابة، وذلك بسبب إصابته.

وتعرض ريس جيمس للإصابة خلال مباراة فريقه ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي يوم السبت.

وأوضح المنتخب الإنجليزي أن نيكو أورايلي سينضم للفريق بدلا منه.

الاستدعاء هو الأول لمدافع مانشستر سيتي الشاب البالغ من العمر 20 عامًا.

وبذلك سينضم أورايلي لمعسكر المنتخب الأول بدلا من منتخب الشباب.