منتخب إنجلترا يعلن استبعاد ريس جيمس.. وانضمام مدافع سيتي بدلا منه

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 13:49

كتب : FilGoal

ريس جيمس - تشيلسي

أعلن المنتخب الإنجليزي غياب ريس جيمس مدافع تشيلسي عن مباراتي ويلز ولاتفيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويلعب منتخب إنجلترا ضد ويلز وديا الخميس المقبل، ثم يواجه نظيره اللاتفي يوم الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم 2026.

وأوضح المنتخب الإنجليزي أن ريس جيمس سيغيب عن المباراتين بسبب الإصابة، وذلك بسبب إصابته.

أخبار متعلقة:
استبعاد فالفيردي من معسكر أوروجواي منتخب إسبانيا يعلن غياب رودري عن مباراتي تصفيات كأس العالم مورينيو يعود لـ دراجاو ويمنع بورتو من رقم تاريخي في كلاسيكو لشبونة هالاند: أعيش أفضل فترات حياتي.. علي أن أشكر ابني

وتعرض ريس جيمس للإصابة خلال مباراة فريقه ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي يوم السبت.

وأوضح المنتخب الإنجليزي أن نيكو أورايلي سينضم للفريق بدلا منه.

الاستدعاء هو الأول لمدافع مانشستر سيتي الشاب البالغ من العمر 20 عامًا.

وبذلك سينضم أورايلي لمعسكر المنتخب الأول بدلا من منتخب الشباب.

ريس جيمس إنجلترا نيكو أورايلي تشيلسي ليفربول مانشستر سيتي
نرشح لكم
استبعاد فولتماده من معسكر ألمانيا بشكل مؤقت منتخب إسبانيا يعلن غياب رودري عن مباراتي تصفيات كأس العالم مورينيو يعود لـ دراجاو ويمنع بورتو من رقم تاريخي في كلاسيكو لشبونة ميلان يهدر ويتعادل مع يوفنتوس سلبيا ويفرط في صدارة الدوري الإيطالي هويلوند يواصل التألق ويقود نابولي لقلب الطاولة على جنوى فليك: مباراة وخسرناها.. يجب أن نمضي قدما جوارديولا يكشف مدة غياب رودري بعد إصابته انتهت الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) ميلان.. تعادل سلبي
أخر الأخبار
استبعاد فولتماده من معسكر ألمانيا بشكل مؤقت 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشرق الأوسط: اتحاد جدة يتوصل لاتفاق نهائي مع كونسيساو 25 دقيقة | سعودي في الجول
مسؤول بالاتحاد الجيبوتي يكشف سبب استضافة المغرب لمواجهة مصر 31 دقيقة | منتخب مصر
تعديل مواعيد بعض مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 46 دقيقة | آسيا
المؤامرة وتغيير اللوائح.. سيناريوهات لم يتعلم منها منتخب الشباب 56 دقيقة | منتخب مصر
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الأقرب تسويق أشرف داري ورحيله في يناير 58 دقيقة | الدوري المصري
منتخب إنجلترا يعلن استبعاد ريس جيمس.. وانضمام مدافع سيتي بدلا منه ساعة | الكرة الأوروبية
الخطيب يزور حسن شحاتة في المستشفى للاطمئنان على صحته ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514771/منتخب-إنجلترا-يعلن-استبعاد-ريس-جيمس-وانضمام-مدافع-سيتي-بدلا-منه