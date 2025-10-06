الخطيب يزور حسن شحاتة في المستشفى للاطمئنان على صحته

نشر كريم شحاتة نجل حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، صورا من زيارة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي لوالده في المستشفى.

وخضع حسن شحاتة لعملية جراحية في شهر يوليو الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية.

وتواجد محمود الخطيب في المستشفى صباح اليوم الإثنين لزيارة حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والاطمئنان على صحته.

وكشف كريم حسن شحاتة في وقت سابق عن الحالة الصحية لوالده أسطورة منتخب مصر كمدرب ولاعب.

وأوضح كريم شحاتة في وقت سابق لـ FilGoal.com: "والدي أجرى عملية جراحية في المعدة وسارت الأمور بشكل جيد وتحسنت حالته ولكنه سيستمر لفترة في العلاج".

يُعد حسن شحاتة من أعظم المدربين في تاريخ منتخب مصر، والأنجح على الإطلاق على المستوى القاري.

وقاد شحاتة منتخب مصر لتحقيق كأس أمم إفريقيا 3 مرات على التوالي، في أعوام 2006 و2008 و2010.

شحاتة هو المدرب الوحيد في التاريخ الذي فاز بالبطولة 3 مرات متتالية.

وهو الأكثر تتويجا بها أيضا، بالتساوي مع تشارلز جيامفي مدرب غانا الأسبق.