استبعاد فالفيردي من معسكر أوروجواي

لن يلعب فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد مع منتخب أوروجواي خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وفقا لإذاعة كوبي.

وأوضح التقرير أن فالفيردي ليس مصابا، لكن الجهاز الفني لمنتخب أوروجواي يرغب في منحه بعض الراحة.

وتواجد اللاعب في مدينة ريال مدريد الرياضية صباح الاثنين.

وذلك بعد التوصل لاتفاق مع مارسيلو بيلسا مدرب منتخب أوروجواي، حسب التقرير.

ويلعب منتخب أوروجواي مباراتين وديتين خلال أكتوبر الجاري، الأولى أمام الدومينيكان وأوزبكستان يومي الجمعة والاثنين.

ومن المنتظر أن يتواجد فالفيدردي مع منتخب أوروجواي في فترة التوقف الدولي بشهر نوفمبر المقبل.

وسيلعب منتخب أوروجواي مباراتين وديتين أمام المكسيك والولايات المتحدة.

يذكر أن منتخب أوروجواي تأهل إلى كأس العالم 2026.