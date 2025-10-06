استبعاد فالفيردي من معسكر أوروجواي
الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 12:47
كتب : FilGoal
لن يلعب فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد مع منتخب أوروجواي خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وفقا لإذاعة كوبي.
وأوضح التقرير أن فالفيردي ليس مصابا، لكن الجهاز الفني لمنتخب أوروجواي يرغب في منحه بعض الراحة.
وتواجد اللاعب في مدينة ريال مدريد الرياضية صباح الاثنين.
وذلك بعد التوصل لاتفاق مع مارسيلو بيلسا مدرب منتخب أوروجواي، حسب التقرير.
ويلعب منتخب أوروجواي مباراتين وديتين خلال أكتوبر الجاري، الأولى أمام الدومينيكان وأوزبكستان يومي الجمعة والاثنين.
ومن المنتظر أن يتواجد فالفيدردي مع منتخب أوروجواي في فترة التوقف الدولي بشهر نوفمبر المقبل.
وسيلعب منتخب أوروجواي مباراتين وديتين أمام المكسيك والولايات المتحدة.
يذكر أن منتخب أوروجواي تأهل إلى كأس العالم 2026.
نرشح لكم
فيلادلفيا يتوج بدرع المشجعين ضمن منافسات الدوري الأمريكي "هاتريك أسيستات".. ميسي يقود إنتر ميامي للفوز برباعية أمام نيو إينجلاند في الدوري الأمريكي قائمة الأرجنتين - انضمام ثلاثي جديد.. وتواجد ميسي في وديتي أكتوبر ترسل بيانات لحكم الفيديو.. فيفا يكشف عن كرة كأس العالم "تريوندا" بعد قرار حسام حسن؟ جلوبو: البرازيل تواجه السنغال وتونس وديا في نوفمبر ذا أثليتك: أسعار تذاكر نهائي كأس العالم تصل لأكثر من 6000 دولار أمريكي أذربيجان وأوزبكستان تستضيفان كأس العالم للشباب 2027 قائمة البرازيل - عودة سداسي ضمن اختيارات أنشيلوتي أمام كوريا الجنوبية واليابان