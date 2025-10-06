منتخب إسبانيا يعلن غياب رودري عن مباراتي تصفيات كأس العالم

أعلن المنتخب الإسباني غياب رودري نجم مانشستر سيتي عن مباراتي جورجيا وبلغاريا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويلعب منتخب إسبانيا ضد جورجيا السبت المقبل، ثم يواجه نظيره البلغاري يوم الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم 2026.

وأوضح المنتخب الإسباني أن رودري سيغيب عن المباراتين بسبب الإصابة، وذلك بعد خضوعه للفحوصات الطبية التي أجراها ناديه.

وتعرض رودري للإصابة خلال مباراة فريقه ضد برينتفورد بالدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وكشف مدربه بيب جوارديولا أنه سيغيب لنحو أسبوعين أو 3 أسابيع بسبب إصابة عضلية.

عاد رودري قبل أسابيع للملاعب بعد غيابه لنحو عام بسبب الإصابة في الرباط الصليبي.

من جهته، ذكر المنتخب الإسباني عبر موقعه أن بورخا إيجليسياس مهاجم سلتا فيجو لصفوف اللاروخا لتعويض غياب لامين يامال المصاب.

