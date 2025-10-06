كرة طائرة - مريم متولي تستعد لكتابة التاريخ بأول مشاركة في الدوري الإيطالي

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 12:00

كتب : FilGoal

مريم متولي - منتخب سيدات مصر كرة طائرة

تستعد مريم متولي المحترفة المصرية في نادي بوستو أرسيتسيو الإيطالي لتسجيل مشاركتها الأولى.

وينطلق الدوري الإيطالي لسيدات الكرة الطائرة مساء اليوم الإثنين.

وباتت مريم متولي أول لاعبة "محجبة" في تاريخ الدوري الإيطالي، وبمجرد مشاركتها ستكتب اسمها في تاريخ اللعبة.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - منتخب مصر يشارك في كأس التحدي العربي بالأردن كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل الثانية على التوالي.. إيطاليا تتوج ببطولة العالم للكرة الطائرة كرة طائرة – إيقاف ثنائي الزمالك وإداري الأبيض ولاعب الجيش لمدة موسم

وتعتبر مريم أول محترفة مصرية في الدوري الإيطالي الذي يعتبر بين أقوى الدوريات على مستوى العالم.

ويلعب بوستو أرسيتسيو أمام كونيجليانو في افتتاح منافسات الدوري الإيطالي في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة.

وكانت مريم متولي قد انضمت مؤخرا إلى فريقها بعد تأخر صدور "التأشيرة" الخاصة بدخولها إلى إيطاليا.

وأصبح النادي الإيطالي أول من يضم لاعبات من 4 قارات مختلفة في قائمته بموسم واحد.

ويضم بوستو أرسيتسيو حاليا لاعبات من أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا.

وبدأت المفاوضات منذ بداية شهر يوليو مع تمسك نادي الزمالك باستمرار لاعبته التي كانت ترتبط بتعاقد حتى نهاية الموسم المقبل 2025-2026.

وسبق وأن توج فريق UYBA بوستو أرسيتسيو بألقاب الدوري الإيطالي والكأس والسوبر عام 2012. كما توج الفريق بلقب كأس الكؤوس الأوروبية ثلاث مرات من قبل آخرها في 2019.

وفي الموسم الماضي أنهى فريق UYBA بوستو أرسيتسيو الدور الرئيسي من الدوري الإيطالي المكون من 14 فريقا في المركز السادس بينما ودع مرحلة الإقصائيات من ربع النهائي.

وتعتبر مريم متولي - 26 عاما - واحدة من أبرز لاعبات منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة، وتوجت مع الزمالك بألقاب بطولة إفريقيا (ثلاث مرات) وكأس مصر (مرتان).

كما حصلت مريم متولي على جائزة أفضل لاعبة في إفريقيا ثلاث مرات بينهم مرتين مع الزمالك ومرة عندما كانت في صفوف الأهلي.

وبشكل عام توجت مريم متولي بلقب إفريقيا 7 مرات من أصل 10 مشاركات لتصبح صاحبة الرقم القياسي في التتويج باللقب.

كرة طائرة بوستو أرسيتسيو
نرشح لكم
اسكواش - أمينة عرفي تصعد للمركز الثالث في التصنيف العالمي.. ورقم قياسي باسمها تايكوندو - لتكرار إنجاز هداية ملاك.. روسيندو يتولى قيادة منتخب مصر حتى أولمبياد لوس أنجلوس اسكواش - هانيا تحقق لقب قطر كلاسيك.. وعسل يخسر النهائي للمرة الثانية اسكواش – عسل إلى نهائي قطر كلاسيك.. ونور وهانيا يتنافسان على لقب السيدات الدوري المصري سيدات - مسار ينتصر على الأهلي.. والزمالك يخسر من دجلة بسداسية اسكواش - عودة مثيرة تقود نور الشربيني لنصف نهائي قطر كلاسيك اسكواش - تفوق مصري في أول أيام ربع نهائي بطولة قطر كلاسيك كرة نسائية - منتخب مصر تحت 20 عاما يقسو على غينيا الإستوائية بثلاثية في تصفيات كأس العالم
أخر الأخبار
محمد يوسف: الأهلي لديه خطة لتطوير المواهب.. ولانجلير إضافة كبيرة للنادي 4 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: تشيلسي يستهدف ضد يلدز نجم يوفنتوس 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة صلاح ومصطفى محمد.. منتخب مصر يخوض مرانه في القاهرة قبل السفر إلى المغرب 26 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: سرقة جواز سفر ديباي يؤجل انضمامه لمنتخب هولندا 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
أديداس تكشف مميزات كرة كأس العالم 2026.. التصميم والألوان وسر الاسم 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
أبو ريدة: حازم إمام لم يصبر ليكون خليفتي.. وإدارة الأهلي الأكثر نجاحا ساعة | منتخب مصر
هاني أبو ريدة: حسام حسن مستمر حتى كأس العالم ولكن ساعة | منتخب مصر
ديشامب: إصابة مبابي لم تحرمه من معسكر فرنسا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514765/كرة-طائرة-مريم-متولي-تستعد-لكتابة-التاريخ-بأول-مشاركة-في-الدوري-الإيطالي