كرة طائرة - مريم متولي تستعد لكتابة التاريخ بأول مشاركة في الدوري الإيطالي

تستعد مريم متولي المحترفة المصرية في نادي بوستو أرسيتسيو الإيطالي لتسجيل مشاركتها الأولى.

وينطلق الدوري الإيطالي لسيدات الكرة الطائرة مساء اليوم الإثنين.

وباتت مريم متولي أول لاعبة "محجبة" في تاريخ الدوري الإيطالي، وبمجرد مشاركتها ستكتب اسمها في تاريخ اللعبة.

وتعتبر مريم أول محترفة مصرية في الدوري الإيطالي الذي يعتبر بين أقوى الدوريات على مستوى العالم.

ويلعب بوستو أرسيتسيو أمام كونيجليانو في افتتاح منافسات الدوري الإيطالي في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة.

وكانت مريم متولي قد انضمت مؤخرا إلى فريقها بعد تأخر صدور "التأشيرة" الخاصة بدخولها إلى إيطاليا.

وأصبح النادي الإيطالي أول من يضم لاعبات من 4 قارات مختلفة في قائمته بموسم واحد.

ويضم بوستو أرسيتسيو حاليا لاعبات من أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا.

وبدأت المفاوضات منذ بداية شهر يوليو مع تمسك نادي الزمالك باستمرار لاعبته التي كانت ترتبط بتعاقد حتى نهاية الموسم المقبل 2025-2026.

وسبق وأن توج فريق UYBA بوستو أرسيتسيو بألقاب الدوري الإيطالي والكأس والسوبر عام 2012. كما توج الفريق بلقب كأس الكؤوس الأوروبية ثلاث مرات من قبل آخرها في 2019.

وفي الموسم الماضي أنهى فريق UYBA بوستو أرسيتسيو الدور الرئيسي من الدوري الإيطالي المكون من 14 فريقا في المركز السادس بينما ودع مرحلة الإقصائيات من ربع النهائي.

وتعتبر مريم متولي - 26 عاما - واحدة من أبرز لاعبات منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة، وتوجت مع الزمالك بألقاب بطولة إفريقيا (ثلاث مرات) وكأس مصر (مرتان).

كما حصلت مريم متولي على جائزة أفضل لاعبة في إفريقيا ثلاث مرات بينهم مرتين مع الزمالك ومرة عندما كانت في صفوف الأهلي.

وبشكل عام توجت مريم متولي بلقب إفريقيا 7 مرات من أصل 10 مشاركات لتصبح صاحبة الرقم القياسي في التتويج باللقب.