تايكوندو - لتكرار إنجاز هداية ملاك.. روسيندو يتولى قيادة منتخب مصر حتى أولمبياد لوس أنجلوس

يصل الإسباني روسيندو ألونسو المدير الفني لمنتخب مصر للتايكوندو إلى القاهرة مساء اليوم الإثنين لإتمام التعاقد مع الاتحاد المصري.

ويتولى روسيندو قيادة منتخب مصر من الآن وحتى نهاية أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ويصل المدير الفني الإسباني رفقة المدربة جولشه ألونسو من أجل الاستعداد مبكرا للأولمبياد المقبلة.

واستهدف الاتحاد المصري للتايكوندو التعاقد مع المدير الفني الإسباني منذ نهاية أولمبياد باريس الماضية.

وسبق وأن حصل أولونسو على جائزة أفضل مدير فني في العالم لعام 2023.

ونجح أولونسو في قيادة لاعبيه للحصول على ميداليات أولمبية لثلاث دورات على التوالي بداية من أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 ثم طوكيو 2020 وأخيرا باريس 2024.

وكان ألونسو مدربا لهداية ملاك عند تتويجها بالبرونزية الأولى في ريو دي جانيرو 2016.

بينما قاد ألونسو فرنسا للتتويج بثلاث ميداليات خلال أولمبياد طوكيو وباريس.

ومن المقرر أن يضع ألونسو خطط إعداد جميع المنتخبات استعدادا للفترة المقبلة بداية بأولمبياد الشباب بالسنغال العام المقبل.