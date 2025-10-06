تايكوندو - لتكرار إنجاز هداية ملاك.. روسيندو يتولى قيادة منتخب مصر حتى أولمبياد لوس أنجلوس

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 11:36

كتب : FilGoal

روسيندو ألونسو - جولشه ألونسو - تايكوندو

يصل الإسباني روسيندو ألونسو المدير الفني لمنتخب مصر للتايكوندو إلى القاهرة مساء اليوم الإثنين لإتمام التعاقد مع الاتحاد المصري.

ويتولى روسيندو قيادة منتخب مصر من الآن وحتى نهاية أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ويصل المدير الفني الإسباني رفقة المدربة جولشه ألونسو من أجل الاستعداد مبكرا للأولمبياد المقبلة.

أخبار متعلقة:
تايكوندو - بمشاركة 9 دول.. الطائف تستضيف البطولة العربية تايكوندو - أدهم خالد على رأس بعثة مصر في بطولة العالم للناشئين تايكوندو - سيف عيسى يتوج ببرونزية بطولة العالم للسنة الثانية على التوالي تايكوندو - جنى خطاب تقصي لاعبة إسرائيل وتتأهل لثمن نهائي بطولة العالم

واستهدف الاتحاد المصري للتايكوندو التعاقد مع المدير الفني الإسباني منذ نهاية أولمبياد باريس الماضية.

وسبق وأن حصل أولونسو على جائزة أفضل مدير فني في العالم لعام 2023.

ونجح أولونسو في قيادة لاعبيه للحصول على ميداليات أولمبية لثلاث دورات على التوالي بداية من أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 ثم طوكيو 2020 وأخيرا باريس 2024.

وكان ألونسو مدربا لهداية ملاك عند تتويجها بالبرونزية الأولى في ريو دي جانيرو 2016.

بينما قاد ألونسو فرنسا للتتويج بثلاث ميداليات خلال أولمبياد طوكيو وباريس.

ومن المقرر أن يضع ألونسو خطط إعداد جميع المنتخبات استعدادا للفترة المقبلة بداية بأولمبياد الشباب بالسنغال العام المقبل.

أولمبياد لوس أنجلوس تايكوندو منتخب مصر هداية ملاك
نرشح لكم
كاراتيه - وادي دجلة يضم يوسف بدوي المصنف الأول عالميا اسكواش - أمينة عرفي تصعد للمركز الثالث في التصنيف العالمي.. ورقم قياسي باسمها كرة سلة - أهلي بني غازي يعين سامح صلاح مديرا رياضيا كرة طائرة - مريم متولي تستعد لكتابة التاريخ بأول مشاركة في الدوري الإيطالي كرة سلة - انطلاق منافسات دوري المرتبط للرجال.. ومواعيد المنافسات خبر في الجول - الزمالك يقرر عدم المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد في الجول يكشف كيف يفكر الزمالك بشأن مدرب فريق اليد قبل بطولة إفريقيا كرة طائرة - منتخب مصر يشارك في كأس التحدي العربي بالأردن
أخر الأخبار
راديو مونت كارلو: الاعتداء على نايف أكرد في المطار قبل السفر إلى المغرب 45 ثاتيه | الكرة الإفريقية
محمد يوسف: الأهلي لديه خطة لتطوير المواهب.. ولانجلير إضافة كبيرة للنادي 4 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: تشيلسي يستهدف ضد يلدز نجم يوفنتوس 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة صلاح ومصطفى محمد.. منتخب مصر يخوض مرانه في القاهرة قبل السفر إلى المغرب 26 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: سرقة جواز سفر ديباي يؤجل انضمامه لمنتخب هولندا 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
أديداس تكشف مميزات كرة كأس العالم 2026.. التصميم والألوان وسر الاسم 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
أبو ريدة: حازم إمام لم يصبر ليكون خليفتي.. وإدارة الأهلي الأكثر نجاحا ساعة | منتخب مصر
هاني أبو ريدة: حسام حسن مستمر حتى كأس العالم ولكن ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514764/تايكوندو-لتكرار-إنجاز-هداية-ملاك-روسيندو-يتولى-قيادة-منتخب-مصر-حتى-أولمبياد-لوس-أنجلوس