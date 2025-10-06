كرة سلة - انطلاق منافسات دوري المرتبط للرجال.. ومواعيد المنافسات

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 11:17

كتب : هاني العوضي

لقب دوري المرتبط - كرة سلة

تنطلق اليوم الإثنين منافسات، بطولة الدورى المرتبط بين فرق الرجال ومرتبط تحت 18 عاما.

وتقام منافسات البطولة بمشاركة 16 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.

وتضم المجموعة الأولى فرق: الأهلى - سموحة - طلائع الجيش - الأولمبى.

بينما تضم المجموعة الثانية فرق: الاتحاد السكندري - هليوبوليس - الشمس - بتروجت.

فيما جاء في المجموعة الثالثة فرق: الزمالك - المصرية للاتصالات - ألعاب دمنهور - الطيران.

وضمت المجموعة الرابعة كل من: سبورتنج - الجزيرة - القناة - - الزهور.

ويلتقى اليوم الإثنين كل من الأهلي مع الأولمبي، وسموحة مع طلائع الجيش، كما يلتقى الاتحاد مع بتروجت، و هليوبوليس مع الشمس، الزمالك مع الطيران، وألعاب دمنهور مع الاتصالات، سبورتنج مع الزهور، القناة مع الجزيرة.

وتقام مباريات الدورة المجمعة الأولى أيام 6 و 7، و 8 أكتوبر، ومباريات الدورة المجمعة الثانية أيام 15، 16 ، 17 أكتوبر.

ويقام دور ثمن النهائي يوم 21 أكتوبر لمباريات الذهاب و24 أكتوبر لمباريات العودة، بينما يقام الدور ربع النهائي. يومى 18 و31 من نفس الشهر.

كرة سلة دوري المرتبط الأهلي الزمالك الاتحاد
