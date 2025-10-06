الرياضية: رابطة الدوري السعودي توافق على طلبات الـ4 الكبار

وافقت إدارة المسابقات برابطة الدوري السعودي على بعض الطلبات التي قدمتها إدارات أندية النصر والهلال واتحاد جدة وأهلي جدة حول جدولة مباريات هذه الفرق في المسابقة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن أندية الهلال والنصر وأهلي جدة طلبت إتاحة يوم راحة إضافي، لتصبح 3 أيام بدلًا من يومين عقب مباريات فرقها القارية في دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس الملك.

فيما وافقت الرابطة على طلب اتحاد جدة بتعديل موعد يوم واحد.

في المقابل، رفضت الرابطة بعض طلبات الهلال والنصر وأهلي جدة لأسباب تتعلق بتوفر الملاعب، وعدالة المنافسة مع الخصوم.

وجاءت هذه التعديلات بعد اجتماعات فردية، عقدتها إدارة المسابقات مع ممثلي الأندية الأربعة، الأسبوع قبل الماضي.

وذلك لاعتماد المواعيد والتواقيت والملاعب.

وأعلنت الرابطة يوم الأحد، جدول الدوري السعودي للجولات من السابعة حتى الـ12 للموسم الجاري.