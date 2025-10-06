الرياضية: رابطة الدوري السعودي توافق على طلبات الـ4 الكبار

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 11:14

كتب : FilGoal

دوري روشن - الدوري السعودي

وافقت إدارة المسابقات برابطة الدوري السعودي على بعض الطلبات التي قدمتها إدارات أندية النصر والهلال واتحاد جدة وأهلي جدة حول جدولة مباريات هذه الفرق في المسابقة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن أندية الهلال والنصر وأهلي جدة طلبت إتاحة يوم راحة إضافي، لتصبح 3 أيام بدلًا من يومين عقب مباريات فرقها القارية في دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس الملك.

فيما وافقت الرابطة على طلب اتحاد جدة بتعديل موعد يوم واحد.

أخبار متعلقة:
قبل انضمامه لمنتخب المغرب الثاني.. رضا سليم يفتتح سجل أهدافه مع الجيش الملكي كأس العالم للشباب - منتخب السعودية ينهي المونديال بنقطة المنتخب الثاني يسافر إلى المغرب لخوض وديتين استعدادا لكأس العرب صحيفة اليوم: الهلال يبدأ مفاوضاته مع كوليبالي للتجديد لمدة موسم

في المقابل، رفضت الرابطة بعض طلبات الهلال والنصر وأهلي جدة لأسباب تتعلق بتوفر الملاعب، وعدالة المنافسة مع الخصوم.

وجاءت هذه التعديلات بعد اجتماعات فردية، عقدتها إدارة المسابقات مع ممثلي الأندية الأربعة، الأسبوع قبل الماضي.

وذلك لاعتماد المواعيد والتواقيت والملاعب.

وأعلنت الرابطة يوم الأحد، جدول الدوري السعودي للجولات من السابعة حتى الـ12 للموسم الجاري.

أهلي جدة الهلال النصر الدوري السعودي اتحاد جدة
نرشح لكم
كأس العالم للشباب - منتخب السعودية ينهي المونديال بنقطة صحيفة اليوم: الهلال يبدأ مفاوضاته مع كوليبالي للتجديد لمدة موسم مصدر مقرب من جوميز يكشف لـ في الجول أسباب شكوى المدرب ضد الزمالك برنامج تأهيلي خاص لميريح ديميرال في أهلي جدة أهلي جدة يعلن تعيين روي براز مديرا رياضيا للنادي اليوم السعودية: الاستماع للهلال أولا.. سافيتش يؤجل النظر في العروض الأوروبية أبولا: كونسيساو مدربا لاتحاد جدة خلال ساعات اليوم السعودية: النصر يقترب من ضم حارس برازيلي بدلا من بينتو
أخر الأخبار
تايكوندو - لتكرار إنجاز هداية ملاك.. روسيندو يتولى قيادة منتخب مصر حتى أولمبياد لوس أنجلوس 15 دقيقة | رياضات أخرى
كرة سلة - انطلاق منافسات دوري المرتبط للرجال.. ومواعيد المنافسات 35 دقيقة | كرة سلة
الرياضية: رابطة الدوري السعودي توافق على طلبات الـ4 الكبار 38 دقيقة | سعودي في الجول
قبل انضمامه لمنتخب المغرب الثاني.. رضا سليم يفتتح سجل أهدافه مع الجيش الملكي 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
كأس العالم للشباب - منتخب السعودية ينهي المونديال بنقطة 52 دقيقة | سعودي في الجول
المنتخب الثاني يسافر إلى المغرب لخوض وديتين استعدادا لكأس العرب 55 دقيقة | منتخب مصر
هالاند: أعيش أفضل فترات حياتي.. علي أن أشكر ابني ساعة | الدوري الإنجليزي
صحيفة اليوم: الهلال يبدأ مفاوضاته مع كوليبالي للتجديد لمدة موسم ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514762/الرياضية-رابطة-الدوري-السعودي-توافق-على-طلبات-الـ4-الكبار