كأس العالم للشباب - منتخب السعودية ينهي المونديال بنقطة

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 10:59

كتب : FilGoal

المنتخب السعودي للشباب

أنهى المنتخب السعودي للشباب مشاركته ضمن بطولة كأس العالم للشباب 2025 بالتعادل 1ـ1 أمام النرويج في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات فجر الاثنين.

وتذيل المنتخب السعودي للشباب ترتيب المجموعة السادسة، فيما رفع المنتخب النرويجي رصيده إلى 5 نقاط وتأهل كوصيف.

وتأهل منتخب النرويج لملاقاة باراجواي في ثمن النهائي.

وكان الأخضر قد خسر من كولومبيا بهدف في الجولة الافتتاحية، ثم سقط أمام نيجيريا بنتيجة 2-3.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما والمقامة بتشيلي.

وودع منتخب مصر المنافسات من دور المجموعات بعد تذيل ترتيب أصحاب المركز الثالث.

وتنطلق منافسات ثمن النهائي الثلاثاء بمواجهة إسبانيا وأوكرانيا، بينما تختتم بمواجهة بين المغرب وكوريا الجنوبية فجر الجمعة.

وجاءت مواعيد مباريات ثمن النهائي كالآتي:

أوكرانيا × إسبانيا - 10:30 مساء - الثلاثاء 7 أكتوبر

تشيلي × المكسيك - 2:00 فجرا - الأربعاء 8 أكتوبر

الأرجنتين × نيجيريا - 10:30 مساء - الأربعاء 8 أكتوبر

كولومبيا × جنوب إفريقيا - 10:30 مساء - الأربعاء 8 أكتوبر

اليابان × فرنسا - 2 فجرا - الخميس 9 أكتوبر

باراجواي × النرويج - 2 فجرا - الخميس 9 أكتوبر

أمريكا × إيطاليا - 10:30 مساء - الخميس 9 أكتوبر

المغرب × كوريا الجنوبية - 2 فجرا - الجمعة 10 أكتوبر

كأس العالم للشباب منتخب السعودية للشباب
