المنتخب الثاني يسافر إلى المغرب لخوض وديتين استعدادا لكأس العرب
الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 10:56
كتب : FilGoal
سافر منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب، إلى المغرب استعدادا لخوض وديتين خلال توقف أكتوبر الجاري.
ويلعب المنتخب الثاني أمام المغرب يوم الخميس المقبل 9 أكتوبر، قبل مواجهة البحرين يوم الأحد 12 أكتوبر.
ويستعد المنتخب لبطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.
ويرأس البعثة محمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة.
وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي – علي لطفي – محمود جاد
خط الدفاع: محمود رزق – محمد إسماعيل – محمود حمدي "الونش" – ياسين مرعي – عمر جابر – أحمد هاني – يحيى زكريا – كريم الدبيس
خط الوسط: أكرم توفيق – عمرو السولية – سام مرسي – غنام محمد – أفشة – عمر الساعي – أحمد عاطف "قطة" – ميدو جابر – مصطفى سعد – كريم حافظ – مصطفى شلبي
خط الهجوم: مروان حمدي – محمد شريف
