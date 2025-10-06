المنتخب الثاني يسافر إلى المغرب لخوض وديتين استعدادا لكأس العرب

سافر منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب، إلى المغرب استعدادا لخوض وديتين خلال توقف أكتوبر الجاري.

ويلعب المنتخب الثاني أمام المغرب يوم الخميس المقبل 9 أكتوبر، قبل مواجهة البحرين يوم الأحد 12 أكتوبر.

ويستعد المنتخب لبطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويرأس البعثة محمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – علي لطفي – محمود جاد

خط الدفاع: محمود رزق – محمد إسماعيل – محمود حمدي "الونش" – ياسين مرعي – عمر جابر – أحمد هاني – يحيى زكريا – كريم الدبيس

خط الوسط: أكرم توفيق – عمرو السولية – سام مرسي – غنام محمد – أفشة – عمر الساعي – أحمد عاطف "قطة" – ميدو جابر – مصطفى سعد – كريم حافظ – مصطفى شلبي

خط الهجوم: مروان حمدي – محمد شريف