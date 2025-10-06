المنتخب الثاني يسافر إلى المغرب لخوض وديتين استعدادا لكأس العرب

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 10:56

كتب : FilGoal

المنتخب الثاني

سافر منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب، إلى المغرب استعدادا لخوض وديتين خلال توقف أكتوبر الجاري.

ويلعب المنتخب الثاني أمام المغرب يوم الخميس المقبل 9 أكتوبر، قبل مواجهة البحرين يوم الأحد 12 أكتوبر.

ويستعد المنتخب لبطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويرأس البعثة محمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – علي لطفي – محمود جاد

خط الدفاع: محمود رزق – محمد إسماعيل – محمود حمدي "الونش" – ياسين مرعي – عمر جابر – أحمد هاني – يحيى زكريا – كريم الدبيس

خط الوسط: أكرم توفيق – عمرو السولية – سام مرسي – غنام محمد – أفشة – عمر الساعي – أحمد عاطف "قطة" – ميدو جابر – مصطفى سعد – كريم حافظ – مصطفى شلبي

خط الهجوم: مروان حمدي – محمد شريف

May be an image of 8 people, people playing football and text

May be an image of 9 people and text

May be an image of 3 people and text

May be an image of 4 people

May be an image of 2 people

منتخب مصر الثاني حلمي طولان
