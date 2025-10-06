صحيفة اليوم: الهلال يبدأ مفاوضاته مع كوليبالي للتجديد لمدة موسم

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 10:32

كتب : FilGoal

الهلال - مانشستر سيتي - كاليدو كوليبالي

بدأت إدارة الهلال السعودي مفاوضاتها لتجديد تعاقد كاليدو كوليبالي مدافع الفريق لمدة موسم.

ويرتبط السنغالي كوليبالي بتعاقد حتى نهاية الموسم الجاري ويحق له الرحيل لأي فريق في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن إدارة الهلال قد استقرت على تجديد تعاقد كوليبالي لمدة موسم واحد فقط وليس أكثر من ذلك.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة قد بدأت بالفعل التفاوض مع اللاعب ووكلائه في الوقت الحالي من أجل حسم استمراره بالفريق وعدم الرحيل.

وارتبط اسم كوليبالي خلال الفترة الماضية بعروض من الدوري الإيطالي بحثا عن ضمه بنهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

ويرغب الهلال في حسم مصير كوليبالي قبل قدوم يناير المقبل الذي يحق للاعب فيه التوقيع لأي ناد.

وخاض كوليبالي هذا الموسم 6 مباريات في مختلف المسابقات مع الهلال.

ويحتل الهلال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي عقب مرور 4 جولات برصيد 8 نقاط.

ويواجه الهلال فريق الاتفاق يوم 18 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وبدأت فترة التوقف الدولي بأكتوبر خلال الفترة من 6 إلى 14.

ويخوض المنتخب السعودي مباراتي الملحق أمام إندونيسيا ثم العراق 8 و14 أكتوبر المقبل على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويصعد متصدر الترتيب بالملحق إلى منافسات كأس العالم 2026.

