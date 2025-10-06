وليد صلاح الدين: لا صحة لمشادة أفشة مع الجهاز الفني.. والشائعات أصبحت متكررة

نفى وليد صلاح الدين مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي ما يتردد بشأن دخول محمد مجدي أفشة في مشادة مع عماد النحاس المدير الفني أو جهازه خلال مواجهة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية.

وشارك أفشة في الشوط الأول بدلا من حسين الشحات الذي تم استبداله للإصابة.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة 3 أيام من التدريبات استغلالا لفترة التوقف الدولي الجارية.

وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي لـ FilGoal.com: "غير صحيح اعتراض محمد مجدي أفشة أو دخوله في مشادة مع عماد النحاس أو الجهاز الفني قبل مشاركته في مواجهة كهرباء الإسماعيلية".

وشدد "كل ما يثار عن اعتراض أو عقوبات ليس له أساس من الصحة، شائعات متكررة ومتواصلة وجميعها غير صحيحة".

واختتم وليد صلاح الدين تصريحاته "لا أساس من الصحة أيضا لتوقيع عقوبة على عمر كمال بسبب مغادرة الملعب بمفرده، عمر تواجد بشكل طبيعي".

وحقق الأهلي فوزا بنتيجة 4-2 على كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

سجل للأهلي كل من أحمد نبيل "كوكا" وياسين مرعي ومحمد شريف وأشرف بنشرقي فيما سجل للكهرباء كل من محمد أوناجم وعصام الفيومي.

ويعد ذلك اللقاء الرسمي الأول الذي يجمع الفريقان في الدوري المصري بعدما صعود الكهرباء لأول مرة في تاريخه للمسابقة.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 18 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع المصري والزمالك الأول والثاني في الترتيب بفارق الأهداف.

فيما ظل الكهرباء في المركز الـ 18 برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة ضد بيراميدز.