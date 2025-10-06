كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 10:13

كتب : FilGoal

إسبانيا - البرازيل - كأس العالم للشباب

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما والمقامة بتشيلي.

وودع منتخب مصر المنافسات من دور المجموعات بعد تذيل ترتيب أصحاب المركز الثالث.

ويتواجد الثلاثي الإفريقي المغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا في ثمن النهائي.

وتنطلق منافسات ثمن النهائي غدا الثلاثاء بمواجهة إسبانيا وأوكرانيا، بينما تختتم بمواجهة بين المغرب وكوريا الجنوبية فجر الجمعة.

وجاءت مواعيد مباريات ثمن النهائي كالآتي:

أوكرانيا × إسبانيا - 10:30 مساء - الثلاثاء 7 أكتوبر

تشيلي × المكسيك - 2:00 فجرا - الأربعاء 8 أكتوبر

الأرجنتين × نيجيريا - 10:30 مساء - الأربعاء 8 أكتوبر

كولومبيا × جنوب إفريقيا - 10:30 مساء - الأربعاء 8 أكتوبر

اليابان × فرنسا - 2 فجرا - الخميس 9 أكتوبر

باراجواي × النرويج - 2 فجرا - الخميس 9 أكتوبر

أمريكا × إيطاليا - 10:30 مساء - الخميس 9 أكتوبر

المغرب × كوريا الجنوبية - 2 فجرا - الجمعة 10 أكتوبر

