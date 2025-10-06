مورينيو يعود لـ دراجاو ويمنع بورتو من رقم تاريخي في كلاسيكو لشبونة

عاد جوزيه مورينيو إلى ملعب دراجاو معقل بورتو وليس تلك المرة لتلقي التحية بل لمواجهة فريقه السابق كمدرب لبنفيكا غريمه التقليدي في لقاء انتهى بالتعادل السلبي لحساب الجولة الثامنة من الدوري البرتغالي.

بين 2002 و2004 دافع مورينيو عن ألوان بورتو كمدرب وفاز في كلاسيكو لشبونة في 4 مباريات وتعادل في 1 وخسر مباراة أمام بنفيكا.

وفي شهر سبتمبر الماضي وبعد إقالة البرتغالي من تدريب فنربخشة التركي حظى مورينيو بترحيب وتصفيق حار من جماهير بورتو في ملعب دراجاو.

لكن ذلك لم يكن كافيا لـ "سبيشال وان" الذي وقع بعد أيام قليلة لتدريب الغريم بنفيكا والذي سبق أن قاده منذ 25 عاما في تجربة لم تستمر طويلا ولم تكن ناجحة مثلما حدث في بورتو.

واليوم وبعد ما يقارب 21 عاما خاض مورينيو كلاسيكو لشبونة على ملعب دراجاو وعاد بنقطة لنسور العاصمة البرتغالية.

بورتو دخل المباراة وهدفه تحقيق الفوز في أول 10 مباريات له هذا الموسم في جميع المسابقات لأول مرة في تاريخ النادي، لكن مورينيو وقف لهم بالمرصاد.

وأصبح بنفيكا أول فريق يخرج بشباك نظيفة ضد بورتو هذا الموسم في جميع المسابقات.

اللقاء لم يشهد سوى 3 تسديدات فقط بين القائمين والعارضة 2 منهما لصالح بورتو.

نتيجة المباراة تتكرر لأول مرة منذ 2017 عندما تعادل الفريقان على ملعب دراجاو بدون أهداف.

التعادل أبقى بورتو في الصدارة برصيد 22 نقطة ويليه سبورتنج لشبونة بـ 19 نقطة ويأتي بنفيكا ثالثا برصيد 18 نقطة.

