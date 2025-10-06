خبر في الجول - الزمالك يقرر عدم المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 01:24

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد

حسم نادي الزمالك قراره بشأن المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد في المغرب.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك استقر على عدم المشاركة في هذه البطولة.

على أن يشارك الفريق بشكل طبيعي في بطولة كأس الكؤوس المؤهلة للسوبر الإفريقي، المؤهل بدوره لمونديال الأندية.

ومن المقرر أن تقام البطولة من 11 أكتوبر المقبل وحتى يوم 20 من الشهر ذاته.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي والزمالك معا في نفس المجموعة.

وجاءت المجموعة الأولى كالتالي:

الأهلي والزمالك وJSK الكونغولي وريد ستار الإيفواري وميكيالي الإثيوبي.

بينما المجموعة الثانية أتت على النحو التالي:

منتدى درب السلطان المغربي وفلاورز البنيني وفاب الكاميروني ومستقبل السكك الحديدية من الكونغو.

بالإضافة إلى كيركوس الإثيوبي وDFIP الجابوني.

وتوج الأهلي بالبطولة في نسختها الماضية بعد الفوز على فلاورز البنيني في النهائي بنتيجة 43-22.

الزمالك كرة يد
