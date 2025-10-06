المدير الفني الهولندي لقطاع ناشئي الأهلي يكشف عن محاور خطته

أعرب الهولندي أرت لانجلير المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي عن سعادته بتولي منصبه.

وقال لانجلير في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأحمر: "كنت لاعب كرة قدم وبعد اعتزالي توجهت للدراسة، وحصلت على أعلى رخصة تدريب في هولندا. بدأت مسيرتي التدريبية مع نادي زفولا في الدوري الهولندي الممتاز، ثم عملت لسنوات طويلة في نادي أيندهوفن، كما توليت تدريب منتخب هولندا الأولمبي وشغلت منصب مدير تطوير الكرة في الاتحاد الهولندي".

وأضاف "الأهلي ناد عظيم، وكنت أعرف ذلك قبل قدومي، وقطاع الناشئين هنا منظم للغاية، والملاعب جيدة وأرضيتها رائعة وهو أمر مهم للغاية لتطوير اللاعبين الشباب".

وأوضح "لدي رؤية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، أولها أن يكون للقطاع أسلوب لعب واحد ورؤية واضحة لجميع الفرق، فهذا يسهل عملية التطوير".

وواصل "ثانيًا، مساعدة المدربين وتحسين قدراتهم من خلال خبرتي الطويلة وحصولي على رخصة التدريب الأعلى في هولندا".

وأكمل "أما ثالثًا، وهو الأهم، فنتمكن خلال فترة قصيرة من تقديم لاعبين من القطاع إلى الفريق الأول، فهذا هو الهدف الأساسي من وجود قطاعات الناشئين".

وتابع "عقدت اجتماعات مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي ووليد سليمان نائب المدير الرياضي لقطاع الناشئين، وناقشنا هيكل القطاع وخطط التطوير. سأركز في الفترة الأولى على التواصل مع المدربين والتواجد في التدريبات ومتابعة المباريات عن قرب".

وأضاف "الموهبة مهمة جدًا، لكن شخصية اللاعب ودوافعه الداخلية هي التي تصنع الفارق، فاللاعب الذي يتمتع بالطموح والإصرار يمكنه الوصول إلى أعلى المستويات".

وأشار لانجلير إلى أبرز النجوم الذين تدربوا تحت إشرافه قائلاً: "أشرفت على تدريب فرينكي دي يونج لاعب برشلونة الإسباني، وستيفن بيرجوين الذي يلعب حاليًا في السعودية، وكودي جاكبو مهاجم ليفربول الإنجليزي".

ووجه لانجلير رسالة إلى جماهير الأهلي قال فيها: "نريد أن نرى فرق الناشئين في النادي تلعب للفوز وتملك عقلية ورغبة في أن تكون الأفضل. أدعو الجماهير لدعم فرق الناشئين وتشجيع اللاعبين بإيجابية حتى نراهم في المستقبل نجومًا في الفريق الأول وقادرين على تحقيق البطولات".

وعن مباراة القمة الأخيرة وفوز الأهلي على الزمالك قال لانجلير: «شاهدت أهداف المباراة والفوز كان رائعًا للغاية. القمة كانت مليئة بالحماس، واللاعبون أظهروا روحًا عالية حتى حققوا الفوز في النهاية".