مدرب دجلة: كان من الصعب الفوز على فريق يدافع بـ 5 لاعبين في ملعب ضيق

كان موتعادل دجلة مع فاركو بدون أهداف على استاد حرس الحدود.

وقال الشيخ عبر أون سبورت 2: "نقطة جيدة في مشوار الدوري لأن الموسم طويل وكل الفرق قريبة من بعضها في جدول الترتيب".

وأضاف "نحاول ألا نخسر عندما لا نستطيع تحقيق الفوز وكنا نتمنى لأن نحتل مركزا أفضل في جدول الدوري".

وأردف "الفريق كان جيدا وربما لم نصنع الكثير من الفرص لأننا نواجه فريق يدافع بـ 5 لاعبين في ملعب ضيق".

وأكمل "حاولنا خطف الفوز بفرصة في آخر ثواني اللقاء لكن لم يحالفنا التوفيق".

وأتم "نسير مباراة تلو الأخرى، وكل مباراة بطولة، ولا ننظر لترتيبنا في الجدول لأن الفرق متقاربة بين بعضها البعض في جدول الترتيب".

ويحتل دجلة المركز السادس برصيد 16 نقطة وحقق التعادل الثالث تواليا.