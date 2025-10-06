ميلان يهدر ويتعادل مع يوفنتوس سلبيا ويفرط في صدارة الدوري الإيطالي

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 00:03

كتب : FilGoal

حسم التعادل السلبي نفسه بين يوفنتوس وميلان في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي في لقاء أقيم على استاد أليانز ستيديوم.

ويعد ذلك ثالث تعادل سلبي يجمع الفريقين في آخر 5 مواجهات في جميع المسابقات.

ويعد ذلك أول تعادل لميلان هذا الموسم وأصبح في رصيده 13 نقطة في المركز الثالث.

فيما تعادل يوفنتوس للمباراة الثالثة على التوالي وأصبح رصيده 12 نقطة في المركز الخامس.

ويلتقي ميلان في سان سيرو مع فيورنتينا عقب التوقف الدولي، فيما يحل يوفنتوس ضيفا على كومو.

وصف المباراة

جاء التهديد الأول في الدقيقة 24 عن طريق كرة رأسية من فيديريكو جاتي جاءت سهلة في يد حارس ميلان.

وبعد 5 دقائق رد ميلان بتصويبة قوية من رابيو علت العارضة.

وفي الدقيقة 32 وبمجهود فردي من سانتياجو خيمينيز توغل المكسيكي مرورا بـ 4 مدافعين لكنه سدد في منتصف المرمى في يد دي جريجوريو.

شوط أول انتهى بنتيجة التعادل السلبي.

وتألق مينيان في التصدي لفرصة جاتي بتألق كبير في الدقيقة 48 بعدما سدد المدافع الإيطالي بدون رقابة مستفيدا من التخبط الدفاعي لميلان.

وتحصل ميلان على ركلة جزاء في الدقيقة 50 لصالح خيمينيز، إثر تعرضه لعرقلة من لويد كيلي مدافع السيدة العجوز.

وسدد بوليسيتش ركلة الجزاء أعلى من العارضة مهدرا فرصة تقدم ميلان بغرابة.

وحاول الهداف الأمريكي تسجيل هدفا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تعامل معها الحارس بسهولة في الدقيقة 54.

وشارك رافائيل لياو بدلا من خيمينيز في الدقيقة 63، وحاول البرتغالي مباغتة مرمى يوفنتوس بتسديدة من قبل منتصف الملعب لكنه مرت بجوار القائم دون خطورة.

وأهدر لياو فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 73 بعدما تسلم كرة عرضية من بوليسيتش وسدد من داخل منطقة الـ 6 ياردات كرة مرت بجوار القائم بغرابة.

ومنع دي جريجوريو فرصة أخرى للياو المنفرد في الدقيقة 90+1 ليظل التعادل سائدا وتنتهي المباراة بدون أهداف.

