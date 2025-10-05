مصدر من الأهلي لـ في الجول: عبد القادر يطلب ضعف الرقم المعروض لتجديد عقده

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 23:33

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - أحمد عبد القادر

يحاول الأهلي الوصول لاتفاق مع أحمد عبد القادر لاعب الفريق لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وصرّح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي قدم عرضا ماليا لعبد القادر لتجديد تعاقده واللاعب طلب الحصول على ضعف المبلغ المعروض".

وأتم "لا تزال المفاوضات جارية للوصول لاتفاق بين الطرفين".

وسبق أن كشف FilGoal.com أن الأهلي بدأ مفاوضات التجديد مع عبد القادر، وأن اللاعب أبدى موافقة مبدئية على الاستمرار مع الأهلي.

وسبق أن صرّح محمد يوسف المدير الرياضي لـ الأهلي: "توجد مرونة بشأن تجديد عقد أحمد عبد القادر، كان هناك بعض المشاكل مع ريبيرو وحاولت كثيرا أن يتدرب مع الفريق لكن بعد رحيل ريبيرو أصبحت الأمور أسهل عقب عودته للتدريبات".

وعاد عبد القادر مؤخرا للمشاركة في المباريات بقميص الأهلي تحت قيادة عماد النحاس بعدما غاب عن الفريق في الجزء الأول من الموسم.

وعاد عبد القادر للمشاركة مع الأهلي أمام حرس الحدود كبديل إذ لم يبدأ أي مباراة كأساسي حتى الآن هذا الموسم.

وقضى عبد القادر الموسم الماضي معارا لصفوف قطر القطري.

الأهلي أحمد عبد القادر
