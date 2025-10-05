في الجول يكشف كيف يفكر الزمالك بشأن مدرب فريق اليد قبل بطولة إفريقيا

يتحرك نادي الزمالك لحسم منصب المدير الفني لفريق كرة اليد في أسرع وقت قبل انطلاق بطولة إفريقيا لكرة اليد.

وأقيل فرانك موريس من تدريب الزمالك بعد تعرض الفريق لخسارة كبيرة من برشلونة في ختام مرحلة المجموعات من كأس العالم للأندية بفارق 22 هدفا. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الزمالك تعمل على التعاقد مع مدرب في الوقت الحالي مصري أو أجنبي خلفا لفرانك موريس والأقرب هو الأجنبي.

لكن نظرا لضيق الوقت قبل بطولة إفريقيا في المغرب استقر النادي على أن يقود الفريق جهاز فني مكون من:

محمد عبد السلام "ريشة" مدرب

حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد

محمد رمضان "هتلر" مدرب مساعد

وتم الاستقرار على عودته حمادة عبد الباري ليتولى منصب مدير الفريق.

وأقيل فرانك من تدريب الأبيض بعد شهرين فقط من توليه المهمة الفنية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد في الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر المقبل بالمغرب.

ويقع الزمالك رفقة الأهلي في المجموعة الأولى مع ريد ستار الإيفواري وجي إس كيه الكونغولي وميكيلي 70 الإثيوبي.