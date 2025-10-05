في الجول يكشف كيف يفكر الزمالك بشأن مدرب فريق اليد قبل بطولة إفريقيا

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 23:25

كتب : إبراهيم رمضان

أكرم يسري - الزمالك كرة يد

يتحرك نادي الزمالك لحسم منصب المدير الفني لفريق كرة اليد في أسرع وقت قبل انطلاق بطولة إفريقيا لكرة اليد.

وأقيل فرانك موريس من تدريب الزمالك بعد تعرض الفريق لخسارة كبيرة من برشلونة في ختام مرحلة المجموعات من كأس العالم للأندية بفارق 22 هدفا. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الزمالك تعمل على التعاقد مع مدرب في الوقت الحالي مصري أو أجنبي خلفا لفرانك موريس والأقرب هو الأجنبي.

أخبار متعلقة:
كرة يد - بعد مباراة ماراثونية.. برشلونة بطل كأس العالم للأندية كرة يد - الأهلي يكتفي بالمركز الرابع في سوبر جلوب أمام ماجديبورج كرة يد - منتخب مصر يصطدم بأصحاب الأرض في بطولة العالم للناشئين كرة يد - الزمالك يحصد المركز الخامس في كأس العالم للأندية بعد التعادل مع الشارقة

لكن نظرا لضيق الوقت قبل بطولة إفريقيا في المغرب استقر النادي على أن يقود الفريق جهاز فني مكون من:

محمد عبد السلام "ريشة" مدرب

حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد

محمد رمضان "هتلر" مدرب مساعد

وتم الاستقرار على عودته حمادة عبد الباري ليتولى منصب مدير الفريق.

وأقيل فرانك من تدريب الأبيض بعد شهرين فقط من توليه المهمة الفنية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد في الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر المقبل بالمغرب.

ويقع الزمالك رفقة الأهلي في المجموعة الأولى مع ريد ستار الإيفواري وجي إس كيه الكونغولي وميكيلي 70 الإثيوبي.

الزمالك كرة يد الزمالك يد الزمالك
نرشح لكم
خبر في الجول - الزمالك يقرر عدم المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد كرة يد - بعد مباراة ماراثونية.. برشلونة بطل كأس العالم للأندية كرة يد - برشلونة (31)-(30) فيزبريم.. نهائي كأس العالم للأندية كرة يد - الأهلي يكتفي بالمركز الرابع في سوبر جلوب أمام ماجديبورج كرة يد - منتخب مصر يصطدم بأصحاب الأرض في بطولة العالم للناشئين انتهت كرة يد - الأهلي (23)-(32) ماجديبورج.. لتحديد البرونزية كرة يد - الزمالك يحصد المركز الخامس في كأس العالم للأندية بعد التعادل مع الشارقة يد - الزمالك يوافق على طلب برشلونة لضم محمد شوقي
أخر الأخبار
مورينيو يعود لـ دراجاو ويمنع بورتو من رقم تاريخي في كلاسيكو لشبونة 7 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الزمالك يقرر عدم المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد 8 ساعة | كرة يد
كأس العالم للشباب - منتخب مصر يتذيل ترتيب أفضل ثوالث ويودع مبكرا 8 ساعة | منتخب مصر
المدير الفني الهولندي لقطاع ناشئي الأهلي يكشف عن محاور خطته 8 ساعة | الدوري المصري
مدرب دجلة: كان من الصعب الفوز على فريق يدافع بـ 5 لاعبين في ملعب ضيق 8 ساعة | الدوري المصري
ميلان يهدر ويتعادل مع يوفنتوس سلبيا ويفرط في صدارة الدوري الإيطالي 9 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – اجتماع بين لبيب وجون إدوارد.. وانتظار عودة فيريرا لاتخاذ القرار المناسب 9 ساعة | الدوري المصري
زيكو: الفوز على الجيش الرواندي لا يعكس صعوبة المباراة 9 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514745/في-الجول-يكشف-كيف-يفكر-الزمالك-بشأن-مدرب-فريق-اليد-قبل-بطولة-إفريقيا