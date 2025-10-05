هويلوند يواصل التألق ويقود نابولي لقلب الطاولة على جنوى

قلب نابولي الطاولة على منافسه جنوى وفاز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل فرانك زامبو أنجويسا وراسموس هويلوند ثنائية نابولي، بينما أحرز جيف إخاتور هدف جنوى.

وعاد نابولي لسكة الانتصارات بعد الخسارة من ميلان في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

وافتتح إخاتور النتيجة لجنوى في الدقيقة 33 بطريقة رائعة بالكعب عقب عرضية أرضية من بروك نورتون كوفي.

ثم تعادل أنجويسا في الدقيقة 57.

وتمكن هويلوند من إحراز هدف الفوز في الدقيقة 75 ليواصل تألقه.

وكان هويلوند قد سجل هدفين في المباراة الماضية للفريق ضد سبورتنج لشبونة.

وانتزع نابولي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مرة أخرى برصيد 15 نقطة بالتساوي مع روما.

بينما توقف رصيد جنوى عند النقطة الثانية في المركز الـ 19 أي قبل الأخير.

video:1