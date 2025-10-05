فليك: مباراة وخسرناها.. يجب أن نمضي قدما

أبدى هانزي فليك مدرب برشلونة اعتقاده أن الخسارة الكبيرة أمام إشبيلية هي مباراة واحدة ويجب عدم التوقف أمامها كثيرا.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "أعلم أننا يجب أن نحلل كل هذه الأمور خصوصا في الشوط الأول".

وأضاف "إشبيلية حاول اللعب ضدنا بطريقة واحد ضد واحد، وأعتقد أننا قادرون على اللعب أمام أي فريق من خلال الاستحواذ على الكرة".

وأوضح "تحقق هذا في الشوط الثاني، ولم يكن جيدا في الشوط الأول".

وتابع "رؤية ردة فعل وقتال الفريق في الشوط الثاني كان أمرا جيدا".

واختتم "بالطبع لسنا سعداء بالخسارة هنا 4-1، لأنها نتيجة قاسية، ولكن في النهاية هي مباراة واحدة وخسرناها، وعلينا أن نستمر في المضي قدمًا".

وفاز إشبيلية على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل ألكسيس سانشيز وإيزاك روميرو وخوسيه أنخل كارمونا وأكور أدامز رباعية إشبيلية.

بينما أحرز ماركوس راشفورد هدف برشلونة.

وحقق إشبيلية الفوز على برشلونة لأول مرة منذ 2015.

وللمرة الأولى يتمكن إشبيلية من الفوز على أرضه في الموسم الحالي.

ويعد سانشيز ثاني أكبر لاعب يسجل في برشلونة من ركلة جزاء في القرن الـ 21 في سن الـ 36 عاما و290 يوما، ويأتي في الصدارة خوسيه لويس موراليس مع ليفانتي عندما سجل في سن الـ 38 عاما و31 يوما.

وبات روميرو أول لاعب لإشبيلية يحصل على ركلة جزاء أمام برشلونة منذ موسم 2003-2004.

وأهدر روبرت ليفاندوفسكي 3 ركلات جزاء من 10 نفذهم في الدوري الإسباني، فقط ياجو أسباس وفيدات موريكي أهدرا أكثر من ليفاندوفسكي، إذ أضاعا 4 ركلات جزاء منذ موسم 2022-2023.

وتعد هذه الهزيمة هي الأكبر لبرشلونة منذ 2015 بالخسارة من سيلتا فيجو 4-1 أيضا.

ولثاني مرة يخسر برشلونة مرتين متتاليتين تحت قيادة هانز فليك مدرب الفريق، إذ خسر من باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا قبل لقاء إشبيلية.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إشبيلية للنقطة 13 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما توقف رصيد برشلونة عند المركز الـ 19 في وصافة الجدول.

ويبتعد برشلونة عن ريال مدريد المتصدر بفارق نقطتين.