منتخب مصر يخوض مرانه الأول قبل مواجهة جيبوتي

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أولى تدريبات الفراعنة في استاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها الأربعاء المقبل بدولة المغرب في الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وشهد المران إحماءات بدنية وتدريبات خفيفة بمشاركة 19 لاعبا تواجدوا في التدريب وهم

محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي – عبد العزيز البلعوطي – محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – عمرو الجزار – حسام عبد المجيد – أحمد نبيل "كوكا" – مروان عطية – حمدي فتحي – محمود صابر – زيزو – تريزيجيه – إبراهيم عادل – أسامة فيصل.

على أن ينتظم محمد صلاح ومصطفى محمد ومصطفى فتحي ومحمد حمدي ومهند لاشين في تدريبات المنتخب غدا الإثنين.

وحضر مران منتخب مصر أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد.

ويلعب منتخب مصر أمام جيبوتي يوم الأربعاء 8 أكتوبر الجاري بالجولة قبل الأخيرة.

ثم يلعب ضد غينيا بيساو يوم 12 من الشهر ذاته.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق انتصار وحيد من المباراتين لحسم بطاقة التأهل لكأس العالم 2026.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 20 نقطة، ويلاحقه منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

منتخب جيبوتي منافس مصر في الجولة التاسعة المركز السادس والأخير بنقطة وحيدة، فيما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الرابع بـ10 نقاط.

ويكفي منتخب مصر الفوز أمام جيبوتي من أجل التأهل رسميا لكأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

وسبق أن تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم أعوام 1934 في إيطاليا، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

وتأهل منتخبا المغرب وتونس رسميا إلى كأس العالم بعد الجولة السابقة، فيما تتنافس 7 منتخبات من أجل حسم المقاعد التسعة الإفريقية في كأس العالم.

وستتنافس أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثاني على مقعد وحيد من أجل التأهل إلى الملحق العالمي.

