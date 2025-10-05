مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة التفاوض مع ميتشنيفيتش لقيادة الفريق

كشف مصدر من الأهلي حقيقة وجود مفاوضات مع البولندي تشيسلاف ميتشنيفيتش لتدريب الفريق.

وربطت بعض التقارير البولندية اسم المدرب بقيادة الأهلي في الفترة المقبلة.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "لا توجد أي مفاوضات مع البولندي تشيسلاف ميتشنيفيتش حتى الآن، ونتمهل للتعاقد مع مدرب يلبي طموحات الجماهير".

وارتبط اسم الأهلي مؤخرا باسم أكثر من مدرب لتدريب الفريق خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

ويقود عماد النحاس تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين الإعلان عن اسم المدرب الجديد.

وسبق أن خاض البولندي البالغ 55 عاما تجربتين عربيتين مؤخرا بتدريب أبها السعودي في 2023 والجيش الملكي المغربي في 2024.

وقبلها درب منتخب بولندا بعقد يمتد لعام واحد حيث قاده للتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1986، ورحل بعد التوديع المبكر في كأس العالم 2022.

كمدرب توج بلقب الكأس مرة وحيدة والدوري البولندي مرتين والسوبر البولندي مرتين مع ليج بوزنان وليجا وارسو ولوبين.

وفاز بجائزة أفضل مدرب بولندي في 2018 و2022.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري بالتساوي مع المصري والزمالك.

ويستعد الأهلي للقاء إيجلي نوار بطل بوروندي في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا بعد نهاية التوقف الدولي.