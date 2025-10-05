في اللقاء الأول بينهما.. التعادل السلبي يحكم بين فاركو ووادي دجلة

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 22:11

كتب : FilGoal

فريق فاركو

حسم التعادل السلبي المواجهة الأولى بين فاركو ووادي دجلة في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وأقيم اللقاء على استاد حرس الحدود في الإسكندرية.

ويحتل دجلة المركز السادس برصيد 16 نقطة وحقق التعادل الثالث تواليا.

أخبار متعلقة:
جوارديولا يكشف مدة غياب رودري بعد إصابته دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز يكرر فوزه على الجيش الرواندي ويواجه التأمين الإثيوبي الترجي يهزم النجم الساحلي في كلاسيكو تونس مصدر مقرب من جوميز يكشف لـ في الجول أسباب شكوى المدرب ضد الزمالك

فيما ظل فاركو دون أي فوز برصيد 6 نقاط في المركز الـ 19 من 9 مباريات.

وصف المباراة

تصدى حارس دجلة لرأسية أحمد البحراوي بسهولة في الدقيقة 8.

ورد يوسف أويا بتسديدة تصدى لها محمد سعيد "شيكا" بثبات في الدقيقة 18.

وتألق شيكا في التصدي لتسديدة من الهولندي ميس كاندروب في الدقيقة 36 وأبعد الكرة عن مرماه.

شوط أول انتهى سلبيا في ظل تألق الحارسين.

وكاد كريم الطيب أن يسجل برأسية لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 48 ليظل التعادل سائدا.

الدقائق التالية في الشوط الثاني لم تشهد أي فرص محققة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

فاركو وادي دجلة الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول – اجتماع بين لبيب وجون إدوارد.. وانتظار عودة فيريرا لاتخاذ القرار المناسب مصدر من الأهلي لـ في الجول: عبد القادر يطلب ضعف الرقم المعروض لتجديد عقده منتخب مصر يخوض مرانه الأول قبل مواجهة جيبوتي مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة التفاوض مع ميتشنيفيتش لقيادة الفريق مصدر مقرب من جوميز يكشف لـ في الجول أسباب شكوى المدرب ضد الزمالك التجربة الثانية.. سامي قمصان مدير فني لـ المقاولون العرب مودي يسجل وإنبي ينتصر على زد بهدف دون رد تعديل موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري
أخر الأخبار
ميلان يهدر ويتعادل مع يوفنتوس سلبيا ويفرط في صدارة الدوري الإيطالي 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – اجتماع بين لبيب وجون إدوارد.. وانتظار عودة فيريرا لاتخاذ القرار المناسب 6 دقيقة | الدوري المصري
زيكو: الفوز على الجيش الرواندي لا يعكس صعوبة المباراة 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: عبد القادر يطلب ضعف الرقم المعروض لتجديد عقده 35 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف كيف يفكر الزمالك بشأن مدرب فريق اليد قبل بطولة إفريقيا 43 دقيقة | كرة يد
هويلوند يواصل التألق ويقود نابولي لقلب الطاولة على جنوى ساعة | الكرة الأوروبية
فليك: مباراة وخسرناها.. يجب أن نمضي قدما ساعة | الدوري الإسباني
منتخب مصر يخوض مرانه الأول قبل مواجهة جيبوتي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514739/في-اللقاء-الأول-بينهما-التعادل-السلبي-يحكم-بين-فاركو-ووادي-دجلة