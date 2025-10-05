في اللقاء الأول بينهما.. التعادل السلبي يحكم بين فاركو ووادي دجلة

حسم التعادل السلبي المواجهة الأولى بين فاركو ووادي دجلة في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وأقيم اللقاء على استاد حرس الحدود في الإسكندرية.

ويحتل دجلة المركز السادس برصيد 16 نقطة وحقق التعادل الثالث تواليا.

فيما ظل فاركو دون أي فوز برصيد 6 نقاط في المركز الـ 19 من 9 مباريات.

وصف المباراة

تصدى حارس دجلة لرأسية أحمد البحراوي بسهولة في الدقيقة 8.

ورد يوسف أويا بتسديدة تصدى لها محمد سعيد "شيكا" بثبات في الدقيقة 18.

وتألق شيكا في التصدي لتسديدة من الهولندي ميس كاندروب في الدقيقة 36 وأبعد الكرة عن مرماه.

شوط أول انتهى سلبيا في ظل تألق الحارسين.

وكاد كريم الطيب أن يسجل برأسية لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 48 ليظل التعادل سائدا.

الدقائق التالية في الشوط الثاني لم تشهد أي فرص محققة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.