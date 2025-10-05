انتهت الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) ميلان.. تعادل سلبي

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 21:46

كتب : FilGoal

أندريا كامبياسو - ميلان - يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس ضد ميلان في قمة الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 12 نقطة فيما يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
مصدر مقرب من جوميز يكشف لـ في الجول أسباب شكوى المدرب ضد الزمالك الترجي يهزم النجم الساحلي في كلاسيكو تونس التشكيل - يلديز يقود هجوم يوفنتوس.. ومودريتش في وسط ميلان التجربة الثانية.. سامي قمصان مدير فني لـ المقاولون العرب

--

انتهت

ق 72: لياو يتسلم كرة داخل منطقة الـ 6 ياردات من عرضية بوليسيتش ويسدد كرة تمر بجوار القائم

ق 66: تسديدة من منتصف الملعب تمر بجوار القائم

ق 53: تسديدة من بوليسيتش من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها دي جريجور ببسهولة

ق 51: بوليسيتش يهدر ركلة جزاء أعلى العارضة

ق 50: ركلة جزاء لميلان بعد تمريرة طولية من مودريتش لخيمينيز الذي تعرض للعرقلة من كيلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: خيمينيز يراوغ 4 مدافعين ويسدد كرة في يد الحارس

ق 29: تسديدة قوية من رابيو تعلو العارضة

ق 24: رأسية من جاتي سهلة في يد ماينيان

بداية اللقاء

ميلان يوفنتوس الدوري الإيطالي
نرشح لكم
ميلان يهدر ويتعادل مع يوفنتوس سلبيا ويفرط في صدارة الدوري الإيطالي هويلوند يواصل التألق ويقود نابولي لقلب الطاولة على جنوى فليك: مباراة وخسرناها.. يجب أن نمضي قدما جوارديولا يكشف مدة غياب رودري بعد إصابته التشكيل - يلديز يقود هجوم يوفنتوس.. ومودريتش في وسط ميلان هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد بايرن ميونيخ: نأمل أن يستمر كين معنا لعدة مواسم السقوط الأول في الدوري.. إشبيلية يقسو على برشلونة برباعية
أخر الأخبار
كأس العالم للشباب - منتخب مصر يتذيل ترتيب أفضل ثوالث ويودع مبكرا 6 دقيقة | منتخب مصر
المدير الفني الهولندي لقطاع ناشئي الأهلي يكشف عن محاور خطته 10 دقيقة | الدوري المصري
مدرب دجلة: كان من الصعب الفوز على فريق يدافع بـ 5 لاعبين في ملعب ضيق 22 دقيقة | الدوري المصري
ميلان يهدر ويتعادل مع يوفنتوس سلبيا ويفرط في صدارة الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – اجتماع بين لبيب وجون إدوارد.. وانتظار عودة فيريرا لاتخاذ القرار المناسب ساعة | الدوري المصري
زيكو: الفوز على الجيش الرواندي لا يعكس صعوبة المباراة ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: عبد القادر يطلب ضعف الرقم المعروض لتجديد عقده ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف كيف يفكر الزمالك بشأن مدرب فريق اليد قبل بطولة إفريقيا ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514736/انتهت-الدوري-الإيطالي-يوفنتوس-0-0-ميلان-تعادل-سلبي