انتهت الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) ميلان.. تعادل سلبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس ضد ميلان في قمة الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 12 نقطة فيما يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

انتهت

ق 72: لياو يتسلم كرة داخل منطقة الـ 6 ياردات من عرضية بوليسيتش ويسدد كرة تمر بجوار القائم

ق 66: تسديدة من منتصف الملعب تمر بجوار القائم

ق 53: تسديدة من بوليسيتش من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها دي جريجور ببسهولة

ق 51: بوليسيتش يهدر ركلة جزاء أعلى العارضة

ق 50: ركلة جزاء لميلان بعد تمريرة طولية من مودريتش لخيمينيز الذي تعرض للعرقلة من كيلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: خيمينيز يراوغ 4 مدافعين ويسدد كرة في يد الحارس

ق 29: تسديدة قوية من رابيو تعلو العارضة

ق 24: رأسية من جاتي سهلة في يد ماينيان

بداية اللقاء