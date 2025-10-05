التشكيل - يلديز يقود هجوم يوفنتوس.. ومودريتش في وسط ميلان

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 21:20

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ميلان

أعلن إيجور تودور المدير الفني ليوفنتوس تشكيل فريقه الأساسي ضد ميلان.

ويلاقي يوفنتوس منافسه ميلان بعد قليل في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويقود كينان يلديز هجوم يوفنتوس وبجانبه جوناثان ديفيد.

وعلى الجانب الآخر يلعب ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان بالمخضرم لوكا مودريتش في وسط الروسونيري.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: ميكيلي دي جريجوريو

الدفاع: فيديريكو جاتي - دانييلي روجاني - لويد كيلي

الوسط: بيير كالولو - مانويل لوكاتيلي - ويستون مكيني - أندريا كامبياسو - فرانسيسكو كونسيساو

الهجوم: كينان يلديز - جوناثان ديفيد

بينما أتى تشكيل ميلان على النحو التالي

حارس: مايك مانيان

الدفاع: فيكايو توموري - ماتيو جابيا - ستراهينيا بافلوفيتش

الوسط: ألكسيس سالميكرس - يوسف فوفانا - لوكا مودريتش - أدريان رابيو - دافيدي بارتيزاجي

الهجوم: كريستيان بوليسيتش - سانتياجو خيمينيز

ويحتل ميلان المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة.

بينما يأتي يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

