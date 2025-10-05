الترجي يهزم النجم الساحلي في كلاسيكو تونس
الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 20:54
كتب : FilGoal
فاز الترجي على ضيفه النجم الساحلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري التونسي، والتي أقيمت في ملعب رادس.
وسجل هدف فوز الترجي اللاعب البرازيلي يان ساس في الدقيقة 27.
ليحسم التركي كلاسيكو تونس لصالحه أمام النجم الساحلي.
الفوز رفع رصيد الترجي إلى النقطة 20 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري التونسي.
بفارق نقطة عن الملعب التونسي المتصدر.
ويعد الفوز هو الرابع على التوالي للترجي في الدوري التونسي هذا الموسم.
بينما تجمد رصيد النجم الساحلي عند النقطة 9 في المركز الـ12 بجدول الترتيب.
نرشح لكم
سعيد النحاس محللا للأداء في مولودية الجزائر تصفيات كأس العالم - إصابة أيمن حسين تربك حسابات العراق قبل مواجهتي إندونيسيا والسعودية لمواجهة منتخب مصر الثاني.. رضا سليم ينضم لقائمة المغرب للمحليين دغموم ينضم لقائمة منتخب الجزائر الثاني استعدادا لفلسطين إنفانتينو: ملتزمون باستخدام قوة كرة القدم للتقريب بين الناس.. و ليس بوسعنا حل المشاكل الجيوسياسية تصفيات كأس العالم - نجل زين الدين زيدان في قائمة الجزائر لأول مرة تصفيات كأس العالم - بن رمضان على رأس قائمة تونس لمواجهتي ساو تومي وناميبيا طارق يحيى مديرا رياضيا لـ أهلي بنغازي الليبي