الترجي يهزم النجم الساحلي في كلاسيكو تونس

فاز الترجي على ضيفه النجم الساحلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري التونسي، والتي أقيمت في ملعب رادس.

وسجل هدف فوز الترجي اللاعب البرازيلي يان ساس في الدقيقة 27.

ليحسم التركي كلاسيكو تونس لصالحه أمام النجم الساحلي.

الفوز رفع رصيد الترجي إلى النقطة 20 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري التونسي.

بفارق نقطة عن الملعب التونسي المتصدر.

ويعد الفوز هو الرابع على التوالي للترجي في الدوري التونسي هذا الموسم.

بينما تجمد رصيد النجم الساحلي عند النقطة 9 في المركز الـ12 بجدول الترتيب.