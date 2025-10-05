مصدر مقرب من جوميز يكشف لـ في الجول أسباب شكوى المدرب ضد الزمالك

تقدم جوزيه جوميز المدير الفني السابق لفريق الزمالك، ومدرب الفتح السعودي بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد النادي الأبيض بسبب مستحقاته المتأخرة، وذلك عن طريق محاميه.

وقال مصدر مقرب من جوميز لـ FilGoal.com: "الزمالك لم يلتزم باتفاقه مع جوميز فيما يتعلق بسداد مستحقاته هو وجهازه المعاون والمقدرة بحوالي 120 ألف دولار تقريباً".

وأضاف "جاء ذلك بالرغم من الاتفاق السابق بين الطرفين على سداد مستحقات المدرب".

وأوضح المصدر "بعد تأخر الزمالك في سداد مستحقات جوميز، تقدم المحامي بشكوى رسمية ضد النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".

وكان الزمالك قد سبق وأعلن عن نجاح حسين لبيب رئيس النادي وجون إدوارد المدير الرياضي للنادي، في تسوية الأمور المالية العالقة مع البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه الفني، في 14 أغسطس الماضي على وجه التحديد.

وكان الزمالك قد تعاقد مع جوميز في فبراير 2024، وعقب 10 أشهر أعلن المدرب البرتغالي رحيله.

وكانت مواجهة إنييمبا في نيجيريا آخر مباراة قاد جوميز فيها الزمالك، والتي كانت بالجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.