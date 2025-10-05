مصدر مقرب من جوميز يكشف لـ في الجول أسباب شكوى المدرب ضد الزمالك

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 20:53

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز

تقدم جوزيه جوميز المدير الفني السابق لفريق الزمالك، ومدرب الفتح السعودي بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد النادي الأبيض بسبب مستحقاته المتأخرة، وذلك عن طريق محاميه.

وقال مصدر مقرب من جوميز لـ FilGoal.com: "الزمالك لم يلتزم باتفاقه مع جوميز فيما يتعلق بسداد مستحقاته هو وجهازه المعاون والمقدرة بحوالي 120 ألف دولار تقريباً".

وأضاف "جاء ذلك بالرغم من الاتفاق السابق بين الطرفين على سداد مستحقات المدرب".

وأوضح المصدر "بعد تأخر الزمالك في سداد مستحقات جوميز، تقدم المحامي بشكوى رسمية ضد النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".

وكان الزمالك قد سبق وأعلن عن نجاح حسين لبيب رئيس النادي وجون إدوارد المدير الرياضي للنادي، في تسوية الأمور المالية العالقة مع البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه الفني، في 14 أغسطس الماضي على وجه التحديد.

وكان الزمالك قد تعاقد مع جوميز في فبراير 2024، وعقب 10 أشهر أعلن المدرب البرتغالي رحيله.

وكانت مواجهة إنييمبا في نيجيريا آخر مباراة قاد جوميز فيها الزمالك، والتي كانت بالجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.

جوزيه جوميز الزمالك الدوري المصري الفتح السعودي
نرشح لكم
مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة وجود مفاوضات مع ميتشنيفيتش لقيادة الفريق في اللقاء الأول بينهما.. التعادل السلبي يحكم بين فاركو ووادي دجلة التجربة الثانية.. سامي قمصان مدير فني لـ المقاولون العرب مودي يسجل وإنبي ينتصر على زد بهدف دون رد تعديل موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري أشتريلا أمادورا لـ في الجول: تقدمنا بشكوى رسمية ضد الزمالك بسبب تجاهل مستحقاتنا المادية "من أجل الحفاظ على الاستقرار".. منار سعيد تعلن انسحابها من انتخابات الأهلي وفاة حارس الزمالك السابق
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة وجود مفاوضات مع ميتشنيفيتش لقيادة الفريق 51 ثاتيه | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراتي بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
في اللقاء الأول بينهما.. التعادل السلبي يحكم بين فاركو ووادي دجلة 22 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا يكشف مدة غياب رودري بعد إصابته 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز يكرر فوزه على الجيش الرواندي ويواجه التأمين الإثيوبي 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) ميلان.. خيمينيز يهدر بعد مجهود 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - يلديز يقود هجوم يوفنتوس.. ومودريتش في وسط ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
الترجي يهزم النجم الساحلي في كلاسيكو تونس ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514733/مصدر-مقرب-من-جوميز-يكشف-لـ-في-الجول-أسباب-شكوى-المدرب-ضد-الزمالك