التجربة الثانية.. سامي قمصان مدير فني لـ المقاولون العرب

أعلن نادي المقاولون العرب تعيين سامي قمصان مديرا فنيا للفريق خلفا لمحمد مكي.

وستكون تلك التجربة الثانية لقمصان كمدرب في الدوري المصري بعدما عمل كمدرب لحرس الحدود سابقا.

وسيبدأ قمصان مسيرته مع الفريق بدءا من الإثنين 6 أكتوبر استعدادا لاستئناف المسابقة عقب الأجندة الدولية.

وستكون أول مباراة لذئاب الجبل ضد إنبي يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري.

سبق أن عمل قمصان مساعدا لعبد الحميد بسيوني وأحمد أيوب في حرس الحدود، ثم مع عماد النحاس في الشرقية.

وبدأ مشواره في الأهلي في 2018 رفقة محمد يوسف وباتريس كارتيرون ومارتن لاسارتي وريني فايلر وبيتسو موسيماني وريكاردو سواريش ومارسيل كولر، كمدرب مساعد.

وتولى تدريب الأهلي في 5 مباريات بشكل مؤقت فاز في 3 وتعادل في واحدة جاءت ضد الزمالك بنتيجة 2-2 وخسر 1.

ورحل قمصان بعد مشوار طويل مع الأهلي كلاعب ثم مدرب في الصيف الماضي.

المقاولون العرب

ورحل مكي عن تدريب الفريق بعد نهاية الجولة التاسعة إذا لم يحقق الفريق أي انتصار منذ تأهله للدوري المصري.

وقاد طلعت محرم تدريب الفريق بشكل مؤقت أمام الاتحاد السكندري لكنه خسر بهدفين مقابل هدف في الجولة العاشرة.

ويعاني المقاولون العرب من سلسلة من النتائج السيئة في الدوري هذا الموسم إذ يتواجد في المركز العشرين وقبل الأخير.

وجمع المقاولون العرب 5 نقاط حتى الآن من 10 مباريات جميعهم من تعادلات إذ لم يحقق ذئاب الجبل أي انتصار حتى الآن.