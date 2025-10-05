بايرن ميونيخ: نأمل أن يستمر كين معنا لعدة مواسم

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 20:22

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ - تشيلسي

أعرب كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن ميونيخ عن تمسك ناديه بهاري كين لاعب الفريق.

وقال فرويند عبر سكاي سبورتس: "نحن كإدارة وهاري كين يمكننا بسهولة تخيل الاستمرار معا لما بعد العقد الحالي".

وأنهى حديثه قائلا: "كين يشعر بارتياح مبير في ميونيخ ولهذا نأمل أن يبقى هنا لعدة أعوام أخرى".

وبحسب التقارير الإخبارية فإن كين تلقى عرضا من الدوري السعودي للانضمام له مقابل راتب ضخم.

وأشارت التقارير إلى أن هاري كين لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 65 مليون يورو.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما في صيف 2027.

ولعب هاري كين مع بايرن ميونيخ خلال الموسم الجاري باحتساب كأس العالم للأندية 15 مباراة وسجل 21 هدفا وصنع 4 آخرين.

وإجمالا لعب كين 106 مباراة مع بايرن ميونيخ وسجل 103 هدفا وصنع 29 آخرين.

وكان بايرن ميونيخ قد ضم كين قادما من توتنام في صيف 2023 مقابل 95 مليون يورو.

