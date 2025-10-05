السقوط الأول في الدوري.. إشبيلية يقسو على برشلونة برباعية

فاز إشبيلية على منافسه برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل ألكسيس سانشيز وإيزاك روميرو وخوسيه أنخل كارمونا وأكور أدامز.

بينما أحرز ماركوس راشفورد هدف برشلونة.

وحقق إشبيلية الفوز على برشلونة لأول مرة منذ 2015.

وللمرة الأولى يتمكن إشبيلية من الفوز على أرضه في الموسم الحالي.

ويعد سانشيز ثاني أكبر لاعب يسجل في برشلونة من ركلة جزاء في القرن الـ 21 في سن الـ 36 عاما و290 يوما، ويأتي في الصدارة خوسيه لويس موراليس مع ليفانتي عندما سجل في سن الـ 38 عاما و31 يوما.

وبات روميرو أول لاعب لإشبيلية يحصل على ركلة جزاء أمام برشلونة منذ موسم 2003-2004.

وأهدر روبرت ليفاندوفسكي 3 ركلات جزاء من 10 نفذهم في الدوري الإسباني، فقط ياجو أسباس وفيدات موريكي أهدرا أكثر من ليفاندوفسكي، إذ أضاعا 4 ركلات جزاء منذ موسم 2022-2023.

وتعد هذه الهزيمة هي الأكبر لبرشلونة منذ 2015 بالخسارة من سيلتا فيجو 4-1 أيضا.

ولثاني مرة يخسر برشلونة مرتين متتاليتين تحت قيادة هانز فليك مدرب الفريق، إذ خسر من باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا قبل لقاء إشبيلية.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إشبيلية للنقطة 13 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما توقف رصيد برشلونة عند المركز الـ 19 في وصافة الجدول.

ويبتعد برشلونة عن ريال مدريد المتصدر بفارق نقطين.

شوط تألق الأندلسيين

بدأ إشبيلية الشوط الأول بشكل قوي على برشلونة وتمكن من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 11 بعد عرقلة من رونالد أراوخو.

وسدد ألكسيس سانشيز ركلة الجزاء وتمكن من تسجيلها.

وفي الدقيقة 24 سدد إيزاك روميرو كرة خطيرة مرت خارج المرمى قليلا.

وعاد روميرو ليهدر فرصة أخرى في الدقيقة 27 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها تشيزني.

وواصل روميرو إهدار الفرص إذ سدد خارج المرمى بعد عرضية أرضية في الدقيقة 35.

وتمكن روميرو من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 36 بعد تسديدة عقب عرضية أرضية.

ويعتبر التهديد الأول لبرشلونة في الدقيقة 43 بعدما أهدر راشفورد انفرادا بعد تألق فلادشوديموس حارس إشبيلية.

وقلص راشفورد النتيجة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد عرضية من بيدري سددها الإنجليزي مباشرة في المرمى.

حاول برشلونة تدارك الأمر في الشوط الثاني وهدد لأول مرة في الدقيقة 64 عقب تسديدة قوية من بيدري داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

وحصل برشلونة على ركلة جزاء في الدقيقة 74 بعد عرقلة عدنان يانوزاي على أليخاندرو بالدي، وأهدر ليفاندوفسكي ركلة الجزاء.

وأهدر روني بردجي فرصة هدف محقق بعد تسديدة ضعيفة أمسكها الحارس في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 89 حاول مرة أخرى روني بردجي في تسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة تصدى لها فلادشوديموس.