وصول محمد صلاح للانضمام لمنتخب مصر

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 19:20

كتب : محمد جمال

محمد صلاح

وصل محمد صلاح نجم ليفربول إلى القاهرة تمهيدا للانضمام لمنتخب مصر.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وسيغيب محمد صلاح عن مران الفراعنة الأول مساء اليوم الأحد.

على أن ينتظم في المران الجماعي لمنتخب مصر بداية من غدا الإثنين.

أخبار متعلقة:
نيوكاسل يزيد أوجاع نوتنجهام.. وأستون فيلا يحقق انتصاره الثاني أرسنال يعلن تفاصيل إصابة أوديجارد

ويلعب منتخب مصر أمام جيبوتي يوم الأربعاء 8 أكتوبر الجاري بالجولة قبل الأخيرة.

ثم يلعب ضد غينيا بيساو يوم 12 من الشهر ذاته.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق انتصار وحيد من المباراتين لحسم بطاقة التأهل لكأس العالم 2026.

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة التي ستلعب مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم والمنتظر منها قيادة مصر للمونديال.

وجاءت قائمة مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير – محمد صبحي – عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – حسام عبد المجيد - خالد صبحي – ياسر إبراهيم – عمرو الجزار – محمد حمدي – أحمد نبيل "كوكا"

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – أحمد سيد "زيزو" – تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – محمد صلاح

خط الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 20 نقطة، ويلاحقه منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

منتخب جيبوتي منافس مصر في الجولة التاسعة المركز السادس والأخير بنقطة وحيدة، فيما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الرابع بـ10 نقاط.

ويكفي منتخب مصر الفوز أمام جيبوتي من أجل التأهل رسميا لكأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

وسبق أن تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم أعوام 1934 في إيطاليا، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

وتأهل منتخبا المغرب وتونس رسميا إلى كأس العالم بعد الجولة السابقة، فيما تتنافس 7 منتخبات من أجل حسم المقاعد التسعة الإفريقية في كأس العالم.

وستتنافس أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثاني على مقعد وحيد من أجل التأهل إلى الملحق العالمي.

محمد صلاح منتخب مصر تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
خدمة في الجول - تبدأ من 75 جنيه.. طرح تذاكر مباراة مصر ضد غينيا بيساو ثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز يقود قائمة منتخب المغرب الثاني لمواجهة مصر وديا أفشة: جاهز للمشاركة في كأس العرب.. وتعاهدنا على إسعاد جماهير الأهلي كأس العالم للشباب - التأهل يحتاج لمعجزة.. منتخب مصر يتراجع بعد انتصار أستراليا بثلاثية حسام حسن لـ في الجول: لا مشكلة مع أحمد الشناوي.. وهذا سبب استبعاده من قائمة المنتخب كأس العالم للشباب - تضاؤل فرص منتخب مصر في التأهل بعد فوز إسبانيا على البرازيل مصدر من منتخب مصر يوضح لـ في الجول سبب غياب الشناوي وضم مصطفى فتحي قائمة منتخب مصر – عودة ياسر إبراهيم وغياب مرموش عن توقف التأهل لكأس العالم
أخر الأخبار
الترجي يهزم النجم الساحلي في كلاسيكو تونس 15 دقيقة | الوطن العربي
مصدر مقرب من جوميز يكشف لـ في الجول أسباب شكوى المدرب ضد الزمالك 15 دقيقة | الدوري المصري
التجربة الثانية.. سامي قمصان مدير فني لـ المقاولون العرب 26 دقيقة | الدوري المصري
هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بايرن ميونيخ: نأمل أن يستمر كين معنا لعدة مواسم 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز (1)-(0) الجيش الرواندي.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
السقوط الأول في الدوري.. إشبيلية يقسو على برشلونة برباعية ساعة | الكرة الأوروبية
وصول محمد صلاح للانضمام لمنتخب مصر ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514727/وصول-محمد-صلاح-للانضمام-لمنتخب-مصر