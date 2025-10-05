مودي يسجل وإنبي ينتصر على زد بهدف دون رد

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 19:08

كتب : FilGoal

محمد ناصر - إنبي - زد

واصل إنبي نتائجه المميزة وانتصر على زد بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد بتروسبورت لحساب الجولة العاشرة من الدوري المصري.

سجل هدف اللقاء الوحيد: محمد ناصر "مودي".

وحقق إنبي ثالث انتصار له على زد من أصل 7 مواجهات جمعت الفريقين في الدوري.

أخبار متعلقة:
التعادل السابع.. إنبي يعود بنقطة أمام غزل المحلة الدوري المصري - الزمالك ينفرد بصدارة الترتيب رغم التعثر.. وصعود دجلة وإنبي عقب الجولة الثامنة "الشرط الجزائي لن يحدد مستقبله".. بايرن ميونيخ يرد على أنباء رحيل هاري كين حمزة الجمل: من حق إنبي أن ينافس على المركز الـ 7 الأوائل

وارتقى إنبي للمركز الخامس برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن الصدارة، ودون خسارة للمباراة السادسة على التوالي.

فيما ظل زد في المركز الـ 11 برصيد 12 نقطة وتعرض للخسارة الثالثة في آخر 4 مباريات بالدوري.

لاعب وسط إنبي سجل 7 أهداف في 6 مباريات بالدوري المصري بقميص فريقي إيسترن كومباني وإنبي وفي الـ 6 لم يخسر فريقه.

وصف المباراة

تقدم إنبي في الدقيقة 11 بهدف أول عن طريق محمد ناصر، عرضية من مروان داوود من الجهة اليسرى وتمهيد بالرأس من رفيق كابو لناصر القادم من خارج منطقة الجزاء الذي أطلق تسديدة على يسار علي لطفي سكنت الشباك.

وكاد كابو أن يضاعف النتيجة بتسديدة قوية أبعدها علي لطفي ببراعة في الدقيقة 15.

وحاول شادي حسين تعديل النتيجة في الدقية 22 برأسية بعد عرضية عبد الرحمن البانوبي لكنها مرت أعلى العارضة.

وتعاطفت العارضة مع زد ومنعت هدفا كاد أحمد الصغيري أن يسجله بطريقة عكسية مع وصولنا لنصف ساعة من عمر اللقاء.

وأجرى محمد شوقي تغييرا في الدقيقة 34 بمشاركة مصطفى سعد بدلا من بيتر موتوموسي لتعزيز هجوم.

وكاد البديل أن يسجل قبل نهاية الشوط الأول لكن كرته مرت بجوار القائم لينتهي الشوط الأول سلبيا.

في الشوط الثاني زاد زد من هجومه للتعادل لكن دون خطورة.

وسجل كابو هدفا في الدقيقة 55 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وتألق عبد الرحمن سمير في التصدي لتسديدة رأفت خليل في الدقيقة 69 ليظل تقدم إنبي مستمرا.

وحاول خليل بنفسه مرة أخرى من رأسية في الدقيقة 87 لكنها وجدت سمير في الموعد وتصدى لها.

ورفض حمادة القلاوي حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لزد بداعي وجود لمسة يد بعد العودة لتقنية الفيديو ليظل التقدم سائدا.

إنبي زد الدوري المصري
نرشح لكم
التجربة الأولى.. سامي قمصان مدير فني لـ المقاولون العرب تعديل موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري أشتريلا أمادورا لـ في الجول: تقدمنا بشكوى رسمية ضد الزمالك بسبب تجاهل مستحقاتنا المادية "من أجل الحفاظ على الاستقرار".. منار سعيد تعلن انسحابها من انتخابات الأهلي وفاة حارس الزمالك السابق مصدر من المحلة لـ في الجول: رفضنا عرضا من الأهلي لضم محمود صلاح بالصيف خبر في الجول - سامي قمصان يقترب من قيادة المقاولون العرب الأهلي يمنح لاعبيه راحة لمدة 3 أيام
أخر الأخبار
التجربة الأولى.. سامي قمصان مدير فني لـ المقاولون العرب 3 دقيقة | الدوري المصري
هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بايرن ميونيخ: نأمل أن يستمر كين معنا لعدة مواسم 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز (1)-(0) الجيش الرواندي.. جووووول زيكو 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
السقوط الأول في الدوري.. إشبيلية يقسو على برشلونة برباعية ساعة | الكرة الأوروبية
وصول محمد صلاح للانضمام لمنتخب مصر ساعة | منتخب مصر
مودي يسجل وإنبي ينتصر على زد بهدف دون رد ساعة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - مصطفى فتحي أساسي لأول مرة أمام الجيش الرواندي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514726/مودي-يسجل-وإنبي-ينتصر-على-زد-بهدف-دون-رد