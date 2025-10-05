مودي يسجل وإنبي ينتصر على زد بهدف دون رد

واصل إنبي نتائجه المميزة وانتصر على زد بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد بتروسبورت لحساب الجولة العاشرة من الدوري المصري.

سجل هدف اللقاء الوحيد: محمد ناصر "مودي".

وحقق إنبي ثالث انتصار له على زد من أصل 7 مواجهات جمعت الفريقين في الدوري.

وارتقى إنبي للمركز الخامس برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن الصدارة، ودون خسارة للمباراة السادسة على التوالي.

فيما ظل زد في المركز الـ 11 برصيد 12 نقطة وتعرض للخسارة الثالثة في آخر 4 مباريات بالدوري.

لاعب وسط إنبي سجل 7 أهداف في 6 مباريات بالدوري المصري بقميص فريقي إيسترن كومباني وإنبي وفي الـ 6 لم يخسر فريقه.

وصف المباراة

تقدم إنبي في الدقيقة 11 بهدف أول عن طريق محمد ناصر، عرضية من مروان داوود من الجهة اليسرى وتمهيد بالرأس من رفيق كابو لناصر القادم من خارج منطقة الجزاء الذي أطلق تسديدة على يسار علي لطفي سكنت الشباك.

وكاد كابو أن يضاعف النتيجة بتسديدة قوية أبعدها علي لطفي ببراعة في الدقيقة 15.

وحاول شادي حسين تعديل النتيجة في الدقية 22 برأسية بعد عرضية عبد الرحمن البانوبي لكنها مرت أعلى العارضة.

وتعاطفت العارضة مع زد ومنعت هدفا كاد أحمد الصغيري أن يسجله بطريقة عكسية مع وصولنا لنصف ساعة من عمر اللقاء.

وأجرى محمد شوقي تغييرا في الدقيقة 34 بمشاركة مصطفى سعد بدلا من بيتر موتوموسي لتعزيز هجوم.

وكاد البديل أن يسجل قبل نهاية الشوط الأول لكن كرته مرت بجوار القائم لينتهي الشوط الأول سلبيا.

في الشوط الثاني زاد زد من هجومه للتعادل لكن دون خطورة.

وسجل كابو هدفا في الدقيقة 55 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وتألق عبد الرحمن سمير في التصدي لتسديدة رأفت خليل في الدقيقة 69 ليظل تقدم إنبي مستمرا.

وحاول خليل بنفسه مرة أخرى من رأسية في الدقيقة 87 لكنها وجدت سمير في الموعد وتصدى لها.

ورفض حمادة القلاوي حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لزد بداعي وجود لمسة يد بعد العودة لتقنية الفيديو ليظل التقدم سائدا.