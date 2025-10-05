تأثير الدربي مستمر في الدوري.. روما يزيد أوجاع فيورنتينا وينتصر بثنائية

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 18:20

كتب : FilGoal

روما

وسجل ماتياس سولي وبراين كريستانتي ثنائية روما، بينما أحرز مويس كين هدف فيورنتينا.

ويبدو أن تأثير الفوز بالدربي على روما مستمر في الدوري بتحقيقه الانتصار الثاني تواليا في الكالتشيو.

وكان روما قد انتصر على غريمه لاتسيو في دربي العاصمة بهدف دون رد.

وبهذا الفوز يتصدر روما مؤقتا جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة.

بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند النقطة الثالثة في المركز الـ 17.

ويظل فيورنتينا ضمن الفرق التي لم تحقق أي انتصار في بطولة الدوري حتى الآن رفقة بيزا وجنوى وهيلاس فيرونا.

ويقود ستيفانو بيولي تدريب فيورنتينا.

وتقدم مويس كين أولا لفيورنتينا في الدقيقة 14 بعد صناعة من كافيليا.

ثم تعادل سولي في الدقيقة 22 بعد صناعة من الأوكراني أرتيم دوفبيك.

وواصل سولي تألقه بصناعة الهدف الثاني في الدقيقة 30 لكريستانتي.

روما فيورنتينا الدوري الإيطالي
