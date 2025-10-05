تعديل موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 17:37

كتب : FilGoal

هدف واحتفال محمد شريف - الأهلي - كهرباء الإسماعيلية

قررت رابطة الأندية المصرية تعديل موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري.

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد في الجولة 11 من الدوري يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري.

وذلك بدلا من إقامتها يوم الثلاثاء 21 من الشهر ذاته.

بسبب خوض الأهلي لقاء الذهاب لدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا قبل هذه المباراة.

ويحتضن استاد القاهرة المباراة، وتنطلق في تمام الخامسة مساء.

وكان الأهلي فاز على كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة من الدوري 4-2، بينما تغلب الاتحاد على المقاولون العرب 2-1 في الجولة ذاتها.

