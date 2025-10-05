تقرير: كوناتي يخضع لفحوصات إضافية في معسكر فرنسا بسبب الإصابة

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 17:13

كتب : FilGoal

إبراهيما كوناتي - فرنسا

من المتوقع أن ينضم إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول إلى معسكر منتخب فرنسا رغم إصابته مع فريقه يوم السبت، وفقا لجريدة لو بارزيان.

واستبدل كوناتي في الشوط الثاني من مواجهة فريقه ضد تشيلسي بالدوري الإنجليزي، قبل بداية فترة التوقف الدولي.

وأوضح التقرير أن كوناتي شعر بآلام في عضلات الفخذ. ولا يُعتقد أن إصابته خطيرة.

وسيخضع كوناتي لمزيد من الفحوصات الطبية يوم الاثنين في معسكر منتخب الديوك.

وكان أرني سلوت مدرب ليفربول قد قال للصحفيين عقب لقاء تشيلسي: "لا أعرف إن كانت إصابة كوناتي خطيرة أم لا".

ويلتقي منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي مع أذربيجان وأيسلندا بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: لوكاش تشافلييه (باريس سان جيرمان) - مايك ماينان (ميلان) - بريس سامبا (ستاد رين).

الدفاع: لوكاس دين (أستون فيلا) - مالو جوستو (تشيلسي) - لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان) - ثيو هيرنانديز (الهلال) - إبراهيما كوناتيه (ليفربول) - جول كوندي (برشلونة) - ويليام ساليبا (أرسنال) - دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ).

الوسط: إدواردو كامافينجا (ريال مدريد) - مانو كوني (روما) - أدريان رابيو (أولمبيك مارسيليا) - أوريلين تشواميني (ريال مدريد) - خيفرين تورام (يوفنتوس) - ميكيل أوليسي (بايرن ميونيخ).

الهجوم: أكيليوش (موناكو) - برادلي باركولا (باريس سان جيرمان) - هوجو إيكيتيكي (ليفربول) - كريستوفر نكونكو (تشيلسي) - كيليان مبابي (ريال مدريد) - كينجسلي كومان (النصر) - جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس).

ليفربول فرنسا إبراهيما كوناتي
