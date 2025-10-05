انتهت الدوري الإسباني - إشبيلية (4)-(1) برشلونة
الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 17:03
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إشبيلية ضد برشلونة في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.
لمتابعة المباراة من هنا
انتهت
ق 90+7: جووووووووووووول أدامز بعد تسديدة عقب عرضية أرضية.
ق 90: جوووووووووووول كارمونا بعد تسديدة أرضية ضعيفة للغاية.
ق 82: روني يهدر فرصة هدف محقق بعد تسديدة ضعيفة أمسكها الحارس.
ق 75: ليفاندوفسكي يهدر ركلة الجزاء.
ق 74: ركلة جزاء لبرشلونة بعد عرقلة أليخاندرو بالدي.
ق 64: تسديدة قوية من بيدري داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45+6: جووووووووووول راشفورد بعد عرضية من بيدري سددها الإنجليزي مباشرة في المرمى.
ق 43: راشفورد يهدر انفرادا بعد تصدي من فلادشوديموس.
ق 36: جووووووووووووول روميرو الثاني تمكن من الإنهاء بعد تسديدة عقب عرضية أرضية.
ق 35: إيزاك روميرو يواصل الإهدار إذ سدد خارج المرمى بعد عرضية أرضية.
ق 27: روميرو يهدر مرة أخرى بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها تشيزني.
ق 24: تسديدة خطيرة من إيزاك روميرو لاعب إشبيلية تمر خارج المرمى قليلا.
ق 13: جوووووووووووول ألكسيس سانشيز من نقطة الجزاء.
ق 12: الحكم يقرر احتساب ركلة جزاء لإشبيلية بعد تدخل من أراوخو.
ق 11: عودة الحكم للفيديو لشك في ركلة جزاء لإشبيلية.
بداية المباراة