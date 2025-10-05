أشتريلا أمادورا لـ في الجول: تقدمنا بشكوى رسمية ضد الزمالك بسبب تجاهل مستحقاتنا المادية

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 16:58

كتب : محمد عبد العظيم

شيكو بانزا - قميص الزمالك الاحتياطي

تقدم نادي أشتريلا دا أمادورا البرتغالي بشكوى رسمية ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم الحصول على مستحقاته المادية من صفقة بيع الأنجولي شيكو بانزا.

شيكو بانزا

النادي : الزمالك

الزمالك

وانضم شيكو بانزا للزمالك في الصيف الماضي قادما من إستوريلا البرتغالي، وسجل مع الأبيض هدفين في الدوري المصري.

وقال أندريه كاسترو المسؤول الإعلامي لنادي أشتريلا دا أمادورا البرتغالي لـ FilGoal.com: "الزمالك يتجاهل الرد على مراسلاتنا لذلك تقدمنا بشكوى رسمية لـ فيفا".

وتابع "الزمالك تأخر في دفع المقابل المادي للصفقة ويتجاهل خطاباتنا".

واختتم أندريه كاسترو تصريحاته "حتى الآن لم يحدث أي إجراء قانوني ضد الزمالك".

وشارك شيكو بانزا كبديل أمام غزل المحلة في المباراة الأخيرة والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفقد الزمالك نقطتين ثمينتين بالتعادل أمام غزل المحلة في مسابقة الدوري.

ونجح شيك بانزا في تسجيل هدفين خلال 6 مباريات خاضهم مع الفريق في الدوري.

ولم يتمكن الزمالك من تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما تعادل مع الجونة وخسر من الأهلي ووتعادل ضد غزل المحلة.

في المقابل حقق غزل المحلة التعادل الثامن من أصل 10 مباريات بالموسم الحالي من الدوري.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 18 متساويا مع المصري في صدارة الترتيب، فيما رفع غزل المحلة رصيده إلى 11 نقطة في المركز 14 بجدول المسابقة.

