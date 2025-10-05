تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي وتوريس يقودان الهجوم ضد إشبيلية

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 16:14

كتب : FilGoal

فيران توريس - برشلونة

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إشبيلية.

ويلتقي برشلونة مع إشبيلية على ملعب سانشيز بيزخوان بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة بثلاثي هجومي مكون من ماركوس راشفورد وروبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: فيوتشيك تشيزني.

الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن.

الوسط: فرينكي دي يونج - داني أولمو - بيدري.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - ماركوس راشفورد.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر بشكل مؤقت.

