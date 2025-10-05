تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي وتوريس يقودان الهجوم ضد إشبيلية
الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 16:14
كتب : FilGoal
أعلن هانز فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إشبيلية.
ويلتقي برشلونة مع إشبيلية على ملعب سانشيز بيزخوان بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.
ويلعب برشلونة بثلاثي هجومي مكون من ماركوس راشفورد وروبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: فيوتشيك تشيزني.
الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن.
الوسط: فرينكي دي يونج - داني أولمو - بيدري.
الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - ماركوس راشفورد.
ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر بشكل مؤقت.
نرشح لكم
بعد بوسكيتس.. ألبا يعلن اعتزال كرة القدم سبورت: برشلونة قرر خوض مباراة جيرونا على ملعب مونتجويك "مسألة كرامة".. خطاب ألميدا للاعبيه في مباراة برشلونة تشافي: يامال سيصبح من عباقرة الكرة ولكن بيلد: برشلونة يستهدف كريم أديمي في الموسم المقبل خسارة رغم تحقيق الأرباح.. برشلونة يكشف تقريره المالي لموسم 2024/2025 ماركا تكشف كواليس هزيمتي برشلونة واجتماع لابورتا مع فليك مهندس صفقات برشلونة السابق.. ماتيو أليماني مديرا رياضيا لأتلتيكو مدريد
أخر الأخبار
بعد بوسكيتس.. ألبا يعلن اعتزال كرة القدم 29 دقيقة | أمريكا