لو باريزيان: مبابي سينضم إلى معسكر فرنسا رغم الإصابة

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 16:03

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا

من المتوقع أن ينضم كيليان مبابي نجم ريال مدريد إلى معسكر منتخب فرنسا رغم إصابته مع الفريق الملكي يوم السبت، وفقا لجريدة لو بارزيان.

واستبدل مبابي في الدقائق الأخيرة من مواجهة فريقه ضد فياريال بالدوري الإسباني، قبل بداية فترة التوقف الدولي.

وأوضح التقرير أن نادي ريال مدريد كان يتمنى بقاءه في إسبانيا وعدم الانضمام للديوك.

عقب المباراة، قال تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد للصحفيين: "لا أستطيع أن أقول ما إذا كان مبابي سينضم إلى منتخب فرنسا أم لا، المنتخب هو من سيقيّم حالته".

وأضاف "إذا أصبحت الأمور معقدة فلن يتمكن من اللعب، لكن لا أستطيع قول أي شيء مؤكد الآن".

ويلتقي منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي مع أذربيجان وأيسلندا بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: لوكاش تشافلييه (باريس سان جيرمان) - مايك ماينان (ميلان) - بريس سامبا (ستاد رين).

الدفاع: لوكاس دين (أستون فيلا) - مالو جوستو (تشيلسي) - لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان) - ثيو هيرنانديز (الهلال) - إبراهيما كوناتيه (ليفربول) - جول كوندي (برشلونة) - ويليام ساليبا (أرسنال) - دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ).

الوسط: إدواردو كامافينجا (ريال مدريد) - مانو كوني (روما) - أدريان رابيو (أولمبيك مارسيليا) - أوريلين تشواميني (ريال مدريد) - خيفرين تورام (يوفنتوس) - ميكيل أوليسي (بايرن ميونيخ).

الهجوم: أكيليوش (موناكو) - برادلي باركولا (باريس سان جيرمان) - هوجو إيكيتيكي (ليفربول) - كريستوفر نكونكو (تشيلسي) - كيليان مبابي (ريال مدريد) - كينجسلي كومان (النصر) - جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس).

