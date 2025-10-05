"من أجل الحفاظ على الاستقرار".. منار سعيد تعلن انسحابها من انتخابات الأهلي

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 15:22

كتب : FilGoal

منار سعيد - انتخابات الأهلي

أعلنت منار سعيد المرشحة على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي "فوق السن" انسحابها من انتخابات الأهلي.

وكانت منار سعيد قد تقدمت بأوراق ترشحها الأسبوع الماضي استعدادا لخوض انتخابات الأهلي.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي المحدد لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري عن إغلاق باب الترشح الجمعة الماضي.

أخبار متعلقة:
مصدر من المحلة لـ في الجول: رفضنا عرضا من الأهلي لضم محمود صلاح بالصيف ثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز يقود قائمة منتخب المغرب الثاني لمواجهة مصر وديا أفشة: جاهز للمشاركة في كأس العرب.. وتعاهدنا على إسعاد جماهير الأهلي الأهلي يمنح لاعبيه راحة لمدة 3 أيام

وجاء بيان منار سعيد كالآتي:

"إيمانًا بضرورة الحفاظ على وحدة وإستقرار النادي الأهلي، وحرصًا على مصلحة نادينا العظيم، ودعمًا للمنظومة التي تعمل بإخلاص من أجل رفعة الكيان وخدمة أعضائه وجماهيره.

قررت الإنسحاب من سباق الإنتخابات على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي - فوق السن، وذلك إحترامًا وتقديرًا لمحمود الخطيب رئيس النادي، ولقائمته التي تمثل إستقرار وإستمرار مسيرة النجاح داخل النادي الأهلي العظيم.

ويأتي هذا القرار إيمانًا بضرورة الحفاظ على وحدة وإستقرار النادي الأهلي، ودعمًا للمنظومة التي تعمل بإخلاص من أجل رفعة الكيان وخدمة أعضائه وجماهيره، وأن مصلحة الأهلي دائمًا فوق الجميع وفوق المناصب فالنادي الأهلي أولًا دائمًا وأبدًا.

وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من دعمني وساندني خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن خدمة الأهلي شرف لا يرتبط بموقع أو منصب، بل هي إلتزام وإنتماء دائم لهذا الصرح الكبير، متمنية التوفيق لمحمود الخطيب ومجلسه وللجميع.

عاشت مبادئ الأهلى، وعاش نادي القرن شامخًا بقيادته ورجاله المخلصين".

وسوف يعقد مجلس الإدارة اجتماعا خلال هذا الأسبوع الاعتماد أوراق المرشحين قبل إرسالها للجهة الإدارية.

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

وكانت الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد وافقت على تعديلات اللائحة في وقت سابق.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.

وفاز فريق كرة القدم في عهد محمود الخطيب كرئيس للنادي بـ 22 لقبا وهم كالآتي: (6 دوري مصري - 3 كأس مصر - 6 سوبر مصري - 4 دوري أبطال إفريقيا - 2 سوبر إفريقيا - 1 كأس القارات الثلاث)

الأهلي انتخابات الأهلي منار سعيد
نرشح لكم
وفاة حارس الزمالك السابق مصدر من المحلة لـ في الجول: رفضنا عرضا من الأهلي لضم محمود صلاح بالصيف خبر في الجول - سامي قمصان يقترب من قيادة المقاولون العرب الأهلي يمنح لاعبيه راحة لمدة 3 أيام وليد صلاح الدين: لا يمكن تحديد موعد عودة إمام عاشور.. ولم يتم حسم مصير المدرب الأجنبي مواعيد مباريات الأحد 5 أكتوبر 2025.. مواجهتان بالدوري ومانشستر سيتي وبرشلونة وقمة إيطالية عادل مصطفى: كل المباريات مهمة.. وهذا كان حديثي مع الشحات قبل القمة محمود صلاح: سعيد بالتسجيل ضد الزمالك.. وعبد العال قال لي "ألعب لعبك"
أخر الأخبار
كرة طائرة - منتخب مصر يشارك في كأس التحدي العربي بالأردن 17 دقيقة | كرة طائرة
تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي وتوريس يقودان الهجوم ضد إشبيلية 41 دقيقة | الدوري الإسباني
لو باريزيان: مبابي سينضم إلى معسكر فرنسا رغم الإصابة 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
"من أجل الحفاظ على الاستقرار".. منار سعيد تعلن انسحابها من انتخابات الأهلي ساعة | الدوري المصري
تشواميني: ألعب في أفضل فريق بالعالم منذ 4 سنوات وأتمنى الاستمرار ساعة | الدوري الإسباني
خدمة في الجول - تبدأ من 75 جنيه.. طرح تذاكر مباراة مصر ضد غينيا بيساو 2 ساعة | منتخب مصر
وفاة حارس الزمالك السابق 2 ساعة | الدوري المصري
فينيسيوس: لا يمكننا خسارة نقاط على ملعبنا.. ولعبت بشكل رائع ضد فياريال 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514711/من-أجل-الحفاظ-على-الاستقرار-منار-سعيد-تعلن-انسحابها-من-انتخابات-الأهلي