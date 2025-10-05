"من أجل الحفاظ على الاستقرار".. منار سعيد تعلن انسحابها من انتخابات الأهلي

أعلنت منار سعيد المرشحة على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي "فوق السن" انسحابها من انتخابات الأهلي.

وكانت منار سعيد قد تقدمت بأوراق ترشحها الأسبوع الماضي استعدادا لخوض انتخابات الأهلي.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي المحدد لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري عن إغلاق باب الترشح الجمعة الماضي.

وجاء بيان منار سعيد كالآتي:

"إيمانًا بضرورة الحفاظ على وحدة وإستقرار النادي الأهلي، وحرصًا على مصلحة نادينا العظيم، ودعمًا للمنظومة التي تعمل بإخلاص من أجل رفعة الكيان وخدمة أعضائه وجماهيره.

قررت الإنسحاب من سباق الإنتخابات على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي - فوق السن، وذلك إحترامًا وتقديرًا لمحمود الخطيب رئيس النادي، ولقائمته التي تمثل إستقرار وإستمرار مسيرة النجاح داخل النادي الأهلي العظيم.

ويأتي هذا القرار إيمانًا بضرورة الحفاظ على وحدة وإستقرار النادي الأهلي، ودعمًا للمنظومة التي تعمل بإخلاص من أجل رفعة الكيان وخدمة أعضائه وجماهيره، وأن مصلحة الأهلي دائمًا فوق الجميع وفوق المناصب فالنادي الأهلي أولًا دائمًا وأبدًا.

وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من دعمني وساندني خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن خدمة الأهلي شرف لا يرتبط بموقع أو منصب، بل هي إلتزام وإنتماء دائم لهذا الصرح الكبير، متمنية التوفيق لمحمود الخطيب ومجلسه وللجميع.

عاشت مبادئ الأهلى، وعاش نادي القرن شامخًا بقيادته ورجاله المخلصين".

وسوف يعقد مجلس الإدارة اجتماعا خلال هذا الأسبوع الاعتماد أوراق المرشحين قبل إرسالها للجهة الإدارية.

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

وكانت الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد وافقت على تعديلات اللائحة في وقت سابق.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.

وفاز فريق كرة القدم في عهد محمود الخطيب كرئيس للنادي بـ 22 لقبا وهم كالآتي: (6 دوري مصري - 3 كأس مصر - 6 سوبر مصري - 4 دوري أبطال إفريقيا - 2 سوبر إفريقيا - 1 كأس القارات الثلاث)