تشواميني: ألعب في أفضل فريق بالعالم منذ 4 سنوات وأتمنى الاستمرار

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 15:21

كتب : FilGoal

أوريلين تشواميني - ريال مدريد

يرى أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد أنه يلعب بأفضل فريق في العالم.

وفاز ريال مدريد على فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وقال تشواميني عبر قناة النادي عقب المباراة: "كنا نعلم قبل المباراة أن فياريال فريق قوي، لذا أردنا أن نعرف كيف نفوز بالمباراة وندخل التوقف الدولي بثلاث نقاط، وقد فعلنا ذلك ونحن سعداء بأهداف الجميع وعلينا الاستمرار على هذا المنوال".

وتابع "نعلم أننا لم نلعب بشكل جيد ضد أتلتيكو ولكن عندما تلعب كل 3 أيام نعلم أن هناك مباراة تكون قادمة بسرعة كبيرة وعلينا أن نكون مستعين".

وأضاف "ألونسو طلب منا الفوز وقد فعلنا ذلك ولعبنا بشكل جيد وشيئا فشيء شعرنا بالتحسن في المباراة وأعتقد أن ذلك الفوز كان مهما جدا".

وأتم "أنا سعيد لأنني ألعب بأفضل فريق في العالم منذ أربع سنوات وأريد الاستمرار على ذلك وأريد الفوز بالألقاب ومساعدة فريقي على الفوز بالمباريات، لقد فعلنا ذلك ضد فياريال وعلينا الاستمرار".

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 21 في المركز الـ 19 في صدارة جدول الترتيب بفرق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني والذي يلتقي مساء اليوم مع إشبيلية.

ريال مدريد فياريال أوريلين تشواميني
