خدمة في الجول - تبدأ من 75 جنيه.. طرح تذاكر مباراة مصر ضد غينيا بيساو
الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 14:55
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة مصر أمام غينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم.
ويستضيف منتخب مصر نظيره، غينيا بيساو يوم الأحد 12 أكتوبر الجاري في ختام التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.
وتبدأ أسعار التذاكر من 75 جنيه.
وتقام المباراة على استاد القاهرة.
ويلعب منتخب مصر أمام جيبوتي يوم الأربعاء 8 أكتوبر الجاري بالجولة قبل الأخيرة.
ويحتاج منتخب مصر لتحقيق انتصار وحيد من المباراتين لحسم بطاقة التأهل لكأس العالم 2026.
وجاءت أسعار تذاكر مواجهة مصر ضد غينيا بيساو كالآتي:
- الدرجة الثالثة: 75 جنيه
- الدرجة الثانية: 100 جنيه
- الدرجة الأولى: 300 جنيه
