خدمة في الجول - تبدأ من 75 جنيه.. طرح تذاكر مباراة مصر ضد غينيا بيساو

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 14:55

كتب : FilGoal

جماهير مصر تحفز المنتخب أمام السنغال

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة مصر أمام غينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم.

ويستضيف منتخب مصر نظيره، غينيا بيساو يوم الأحد 12 أكتوبر الجاري في ختام التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتبدأ أسعار التذاكر من 75 جنيه.

أخبار متعلقة:
ثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز يقود قائمة منتخب المغرب الثاني لمواجهة مصر وديا كأس العالم للشباب - التأهل يحتاج لمعجزة.. منتخب مصر يتراجع بعد انتصار أستراليا بثلاثية كأس العالم للشباب - تضاؤل فرص منتخب مصر في التأهل بعد فوز إسبانيا على البرازيل قائمة منتخب مصر الثاني – انضمام مرعي وشريف وإسماعيل وسام لمواجهتي المغرب والبحرين وديا

وتقام المباراة على استاد القاهرة.

احجز التذاكر من هنا

ويلعب منتخب مصر أمام جيبوتي يوم الأربعاء 8 أكتوبر الجاري بالجولة قبل الأخيرة.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق انتصار وحيد من المباراتين لحسم بطاقة التأهل لكأس العالم 2026.

وجاءت أسعار تذاكر مواجهة مصر ضد غينيا بيساو كالآتي:

- الدرجة الثالثة: 75 جنيه

- الدرجة الثانية: 100 جنيه

- الدرجة الأولى: 300 جنيه

مصر منتخب مصر كأس العالم
نرشح لكم
ثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز يقود قائمة منتخب المغرب الثاني لمواجهة مصر وديا أفشة: جاهز للمشاركة في كأس العرب.. وتعاهدنا على إسعاد جماهير الأهلي كأس العالم للشباب - التأهل يحتاج لمعجزة.. منتخب مصر يتراجع بعد انتصار أستراليا بثلاثية حسام حسن لـ في الجول: لا مشكلة مع أحمد الشناوي.. وهذا سبب استبعاده من قائمة المنتخب كأس العالم للشباب - تضاؤل فرص منتخب مصر في التأهل بعد فوز إسبانيا على البرازيل مصدر من منتخب مصر يوضح لـ في الجول سبب غياب الشناوي وضم مصطفى فتحي قائمة منتخب مصر – عودة ياسر إبراهيم وغياب مرموش عن توقف التأهل لكأس العالم بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب
أخر الأخبار
"من أجل الحفاظ على الاستقرار".. منار سعيد تعلن انسحابها من انتخابات الأهلي 6 دقيقة | الدوري المصري
تشواميني: ألعب في أفضل فريق بالعالم منذ 4 سنوات وأتمنى الاستمرار 6 دقيقة | الدوري الإسباني
خدمة في الجول - تبدأ من 75 جنيه.. طرح تذاكر مباراة مصر ضد غينيا بيساو 33 دقيقة | منتخب مصر
وفاة حارس الزمالك السابق 42 دقيقة | الدوري المصري
فينيسيوس: لا يمكننا خسارة نقاط على ملعبنا.. ولعبت بشكل رائع ضد فياريال 48 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر ألونسو: فينيسيوس كان رائعا ضد فياريال.. والمنتخب هو من سيقيم حالة مبابي ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من المحلة لـ في الجول: رفضنا عرضا من الأهلي لضم محمود صلاح بالصيف ساعة | الدوري المصري
ثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز يقود قائمة منتخب المغرب الثاني لمواجهة مصر وديا 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514709/خدمة-في-الجول-تبدأ-من-75-جنيه-طرح-تذاكر-مباراة-مصر-ضد-غينيا-بيساو