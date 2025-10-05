وفاة حارس الزمالك السابق

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 14:46

كتب : FilGoal

شعار الزمالك

توفي سمير محمد علي حارس الزمالك السابق قبل ساعات، حسبما أعلن النادي.

وأفاد النادي عبر موقعه: "ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى سمير محمد علي نجم القلعة البيضاء ومنتخب مصر السابق، والذي توفي يوم الأحد".

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع الفرق الرياضية والأجهزة الفنية بالنادي بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

Image

من هو سمير محمد علي؟

بدأ مسيرته الكروية في السودان خلال الخمسينيات حين كان والده يعمل مهندسا للسكة الحديد فى الخرطوم.

وبعدما انتقل إلى مصر بدأ اللعب لنادي الزمالك في الستينيات وحقق العديد من البطولات.

بعد اعتزاله عمل في تدريب حراس مرمى الزمالك لسنوات طويلة.

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎serwu.shesar FilGoal .coT Tile دورى .친금 EPL خبر خبر وفاة سمير محمد علي لاعب الزمالك السابق FilGoal fXOFilGoal XO‎'‎‎

فقد قدم عبد الواحد السيد الذى تربى على يده منذ أن كان عمره 13 عاما حتى صار الحارس الأول في الزمالك.

كما قدم محمد عبد المنصف الذى اختاره من نادى مزارع دينا.

الزمالك سمير محمد علي
