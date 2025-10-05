فينيسيوس: لا يمكننا خسارة نقاط على ملعبنا.. ولعبت بشكل رائع ضد فياريال

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 14:39

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد ضد ريال أوفييدو

يرى فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد أنه قدم اداء جيد خلال مواجهة فياريال.

وفاز ريال مدريد على فياريال بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وقال فينيسيوس عبر قناة النادي عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة للغاية ضد فريق يقدم أداء رائع هذا الموسم وأنا سعيد جدا بالفوز مجددا هنا في البرنابيو وتقديم أداء رائع أمام جماهيرنا".

وواصل "أعتقد أنني لعبت بشكل جيد وأريد الاستمرار على هذا المنوال لأتمكن من مساعدة الفريق".

وتابع "الجماهير هي كل شيء بالنسبة لنا، وهذا الملعب يمثل كل شيء ولعينا أن نواصل هذا النهج للفوز بالدوري، لأننا نعلم أن الأمر سيكون صعبا للغاية ولا يمكننا تحمل خسارة نقاط على أرضنا".

واـم "سنذهب لفترة التوقف الدولي ونحن سعداء لأن لدينا مباريات مهمة ونأمل في عدم تعرض جميع اللاعبين للإصابة لأن الموسم طويل جدا".

وسجل فينيسيوس هدفين لريال مدريد في المباراة.

