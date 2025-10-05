مؤتمر ألونسو: فينيسيوس كان رائعا ضد فياريال.. والمنتخب هو من سيقيم حالة مبابي

شدد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد على أهمية لاعبه جود بيلينجهام عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وفاز ريال مدريد على فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "فينيسيوس قدم مباراة رائعة، ليس فقط بسبب التسجيل، أنا أحب أن أراه مبتسمًا، وأنا سعيد من أجله ومن أجل الفريق، ونريد إنهاء الموسم بشكل جيد".

وأضاف: "كنا بحاجة إلى سرعة أكبر في الشوط الأول، كنا نصنع الفرص ولكن فريق مارسلينيو كان مستعدًا بشكل ممتاز، وبين الشوطين أخبرت اللاعبين أننا نؤدي بشكل جيد وعلينا التحلي بالهدوء".

وتابع: "أنا واثق من أن بيلينجهام سيكون في حالة أفضل بعد عودته، ومع أسبوعين من التدريب سيكون عنصرًا مهمًا للمرحلة المقبلة، في أكتوبر سنستفيد من الوقت الذي غاب فيه عن فترة الإعداد".

وأوضح: "مبابي سيبقى المسدد الأول لركلات الجزاء، لكن اليوم قرر اللاعبون فيما بينهم من سيسدد".

وكشف: "لا أستطيع أن أقول ما إذا كان مبابي سينضم إلى منتخب فرنسا أم لا، المنتخب هو من سيقيّم حالته، وإذا أصبحت الأمور معقدة فلن يتمكن من اللعب، لكن لا أستطيع قول أي شيء مؤكد الآن".

وأكد: "فالفيردي قدم مباراة جيدة كظهير، وهو دائمًا جاهز للعب في أي مركز نحتاجه فيه، وقد ساعدنا كثيرًا في التحولات".

واختتم: "فينيسيوس لعب بشكل ممتاز، كما فعل من قبل ضد ليفانتي، إنه لاعب مهم جدًا بسبب كل ما يقدمه للفريق".

وبهذا الفوز تصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا بفارق نقطتين عن برشلونة، الذي سيواجه إشبيلية مساء اليوم.

