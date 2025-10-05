مصدر من المحلة لـ في الجول: رفضنا عرضا من الأهلي لضم محمود صلاح بالصيف

رفض نادي غزل المحلة عرضا من الأهلي الصيف الماضي لضم محمود صلاح لاعب الفريق الشاب.

وكان محمود صلاح قد خطف التعادل لفريق غزل المحلة أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة العاشرة.

صلاح هو أصغر لاعب يسجل في الدوري المصري الموسم الحالي بعمر 18 عاما و12 يوما، بعدما سجل ضد الزمالك هدف التعادل.

وكشف مصدر من غزل المحلة لـ FilGoal.com "الأهلي كان يرغب في التعاقد مع محمود صلاح ناشيء الفريق الصيف الماضي".

وأوضح "إدارة غزل المحلة رفضت العرض بسبب صغر سن اللاعب بجانب ضعف المقابل المادي الذي وصل إلى 3 ملايين جنيه".

الزمالك فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما تعادل مع الجونة وخسر من الأهلي ووتعادل ضد غزل المحلة.

في المقابل حقق غزل المحلة التعادل الثامن من أصل 10 مباريات بالموسم الحالي من الدوري.

سجل أحمد ربيع هدف التقدم للزمالك، فيما عدل محمود صلاح النتيجة لغزل المحلة.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 18 متساويا مع المصري في صدارة الترتيب.

فيما رفع غزل المحلة رصيده إلى 11 نقطة في المركز 14 بجدول المسابقة.

