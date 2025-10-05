ثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز يقود قائمة منتخب المغرب الثاني لمواجهة مصر وديا

مصدر من المحلة لـ في الجول: رفضنا عرضا من الأهلي لضم محمود صلاح بالصيف

خبر في الجول - سامي قمصان يقترب من قيادة المقاولون العرب

أفشة: جاهز للمشاركة في كأس العرب.. وتعاهدنا على إسعاد جماهير الأهلي

الأهلي يمنح لاعبيه راحة لمدة 3 أيام

وليد صلاح الدين: لا يمكن تحديد موعد عودة إمام عاشور.. ولم يتم حسم مصير المدرب الأجنبي

كأس العالم للشباب - التأهل يحتاج لمعجزة.. منتخب مصر يتراجع بعد انتصار أستراليا بثلاثية

حسام حسن لـ في الجول: لا مشكلة مع أحمد الشناوي.. وهذا سبب استبعاده من قائمة المنتخب

عادل مصطفى: كل المباريات مهمة.. وهذا كان حديثي مع الشحات قبل القمة