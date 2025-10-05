ثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز يقود قائمة منتخب المغرب الثاني لمواجهة مصر وديا
الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 13:24
كتب : FilGoal
أعلن طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب الثاني قائمة فريقه التي ستخوض معسكر شهر أكتوبر الجاري.
ويلتقي منتخب المغرب الثاني خلال معسكر أكتوبر مع مصر والكويت وديا استعدادا للمشاركة في كأس العرب.
وشهدت القائمة تواجد محمود بنتايك وأشف بنشرقي ووليد الكرتي ثلاثي الدوري المصري.
كما يتواجد كل من رضا سليم ووليد أزارو وعبد الرزاق حمد الله.
وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:
الحارس: صلاح الدين شهاب (المغرب الفاسي) - راشيد غنيمي (الفتح الرباطي) - أيوب الخياطي (الجيش الملكي).
الدفاع: مروان لوداني (الجيش الملكي) - يونس عبد الحميد (الجيش الملكي) - حمزة الموساوي (نهضة بركان) - الهيثم منعوت (نهضة بركان) - محمد بولسكوت (الرجاء) - محمد مفيد (الوداد) - محمود بنتايك (الزمالك) - مروان سعدني (الفتح السعودي) - سفيان بوفتيني (الوصل الإماراتي).
الوسط: محمد ربيع حريمات (الجيش الملكي) - خالد آيت ورخاني (الجيش الملكي) - أناس باش (الجيش الملكي) - أيوب خيري (نهضة بركان) - صابر بوجرين (الرجاء) - أمين سواني (الفتح الرباطي) - وليد الكرتي (بيراميدز).
الهجوم: رضا سليم (الجيش الملكي) - يوسف ميهري (نهضة بركان) - أسامة لملاوي (نهضة بركان) - حمزو هانوري (الوداد) - أشرف بنشرقي (الأهلي) - عبد الرزاق حمد الله (الشباب السعودي) - وليد أزارو (عجمان) - أمين زحزوح (الوكرة القطري) - أسامة طنان (أم صلال القطري).
ويلعب منتخب المغرب في المجموعة الثانية بكأس العرب بجانب السعودية والفائز من مباراة عمان والصومال والفائز من مباراة اليمن وجزر القمر.