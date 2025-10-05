خبر في الجول - سامي قمصان يقترب من قيادة المقاولون العرب

يقترب سامي قمصان المدرب المساعد السابق بالأهلي، من تدريب فريق المقاولون العرب.

ويعاني المقاولون العرب من سلسلة من النتائج السيئة في الدوري هذا الموسم إذ يتواجد في المركز العشرين وقبل الأخير.

وجمع المقاولون العرب 5 نقاط حتى الآن من 10 مباريات جميعهم من تعادلات إذ لم يحقق ذئاب الجبل أي انتصار حتى الآن.

وعلم FilGoal.com أن المقاولون العرب قد توصل لاتفاق مع سامي قمصان لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تكون هناك جلسة بين سامي قمصان ومسؤولي المقاولون العرب لحسم الجهاز الفني المعاون.

وتعرض المقاولون العرب لـ 5 هزائم في الدوري حتى الآن دون تحقيق أي انتصار.

ورحل محمد مكي عن قيادة المقالون العرب عقب الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية.

وتولى طلعت محرم قيادة المقاولون العرب مؤقتا أمام الاتحاد، وتعرض ذئاب الجبل للخسارة مجددا.

ووجه النادي الأهلي الشكر لقمصان في مايو الماضي عما قدمه من جهد وعطاء لا محدود طوال سنوات عديدة كان خلالها نموذجا في الالتزام والإخلاص والحرص على مصلحة النادي بكل المواقف.

وتواجد سامي قمصان في الجهاز الفني للأهلي على مدار 7 سنوات منذ عام 2018.